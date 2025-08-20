Свердловский минздрав выступил с заявлением из-за новостей о дефиците лекарств от рака

Минздрав: Свердловская область обеспечена лекарствами от рака на 4 месяца вперед
Минздрав Свердловской области опроверг заявление зампредседателя координационного совета «Движение против рака» Галины Маргаревич о нехватке препаратов от рака в регионе. По данным ведомства, область обеспечена лекарствами на четыре месяца вперед.

«В связи с информацией, распространяемой в СМИ со ссылкой на общественную организацию „Движение против рака“, о дефиците онкологических препаратов в Свердловской области, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», — пояснили там. Отмечается, что онкопациентов своевременно обеспечивают препаратами.

В пресс-службе свердловского минздрава добавили, что необеспеченные льготные рецепты отсутствуют, а жалобы от пациентов на нехватку лекарств не поступали. «Запас лекарственных препаратов составляет четырехмесячную потребность», — подчеркнули медики.

Накануне Маргаревич перечислила список регионов, где якобы наблюдается острая нехватка препаратов от рака. Там оказалась и Свердловская область. По словам эксперта, это связано с тем, что пациентов стало больше.

