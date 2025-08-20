Вечером 19 августа над Свердловской областью пронеслась гроза со шквалистым ветром, обрушив град на некоторые города. Больше всего пострадал поселок Билимбай в Первоуральском округе: там выпал град размером с грецкий орех. В сельской администрации URA.RU рассказали, какой причинен ущерб.
«По всему поселку пробиты теплицы, продырявлен поликарбонат, у многих пострадал урожай: побило ягоды, кусты, зелень, овощи, от яблонь отвалились ветки вместе с яблоками. У автомобилистов есть вмятины на машинах, а мощный порыв ветра уронил столб на одной из улиц», — описали случившееся в управе.
Люди делятся фотографиями и видео в соцсетях. На кадрах, опубликованных в сообществе «Мир сегодня » во «ВКонтакте», видно, как мощный ветер гонит крупные льдинки по поселку. «Яблок насбивало много. Вот такой Яблочный спас-2025. А больше всего пострадали кабачки и тыквы», — посетовала жительница Билимбая и поделилась кадрами последствий непогоды. Они опубликованы на странице телеканала Интерра ТВ во «ВКонтакте».
