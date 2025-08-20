Град побил теплицы, урожай и машины в Свердловской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Садоводам предстоит подсчитывать ущерб
Садоводам предстоит подсчитывать ущерб Фото:

Вечером 19 августа над Свердловской областью пронеслась гроза со шквалистым ветром, обрушив град на некоторые города. Больше всего пострадал поселок Билимбай в Первоуральском округе: там выпал град размером с грецкий орех. В сельской администрации URA.RU рассказали, какой причинен ущерб. 

«По всему поселку пробиты теплицы, продырявлен поликарбонат, у многих пострадал урожай: побило ягоды, кусты, зелень, овощи, от яблонь отвалились ветки вместе с яблоками. У автомобилистов есть вмятины на машинах, а мощный порыв ветра уронил столб на одной из улиц», — описали случившееся в управе. 

Люди делятся фотографиями и видео в соцсетях. На кадрах, опубликованных в сообществе «Мир сегодня » во «ВКонтакте», видно, как мощный ветер гонит крупные льдинки по поселку. «Яблок насбивало много. Вот такой Яблочный спас-2025. А больше всего пострадали кабачки и тыквы», — посетовала жительница Билимбая и поделилась кадрами последствий непогоды. Они опубликованы на странице телеканала Интерра ТВ во «ВКонтакте». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 19 августа над Свердловской областью пронеслась гроза со шквалистым ветром, обрушив град на некоторые города. Больше всего пострадал поселок Билимбай в Первоуральском округе: там выпал град размером с грецкий орех. В сельской администрации URA.RU рассказали, какой причинен ущерб.  «По всему поселку пробиты теплицы, продырявлен поликарбонат, у многих пострадал урожай: побило ягоды, кусты, зелень, овощи, от яблонь отвалились ветки вместе с яблоками. У автомобилистов есть вмятины на машинах, а мощный порыв ветра уронил столб на одной из улиц», — описали случившееся в управе.  Люди делятся фотографиями и видео в соцсетях. На кадрах, опубликованных в сообществе «Мир сегодня » во «ВКонтакте», видно, как мощный ветер гонит крупные льдинки по поселку. «Яблок насбивало много. Вот такой Яблочный спас-2025. А больше всего пострадали кабачки и тыквы», — посетовала жительница Билимбая и поделилась кадрами последствий непогоды. Они опубликованы на странице телеканала Интерра ТВ во «ВКонтакте». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...