19 августа 2025

Водолазы выловили тело мужчины из свердловского водохранилища

Тело достали сотрудники МЧС (архивное фото)
Тело достали сотрудники МЧС (архивное фото)

В Качканаре (Свердловская область) в Нижне-Качканарском водохранилище обнаружили труп мужчины. Тело доставали сотрудники МЧС, рассказали в пресс-службе управления регионального ведомства.

«На акватории Нижне-Качканарского водохранилища обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — пояснили спасатели.

Подробности происшествия не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СКР, ответ ожидается.

