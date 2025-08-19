Водолазы выловили тело мужчины из свердловского водохранилища

Тело достали сотрудники МЧС (архивное фото)
В Качканаре (Свердловская область) в Нижне-Качканарском водохранилище обнаружили труп мужчины. Тело доставали сотрудники МЧС, рассказали в пресс-службе управления регионального ведомства.
«На акватории Нижне-Качканарского водохранилища обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — пояснили спасатели.
Подробности происшествия не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СКР, ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!