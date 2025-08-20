Группа «АК-47» внезапно зацензурила свои легендарные треки

Рэп-группа «АК-47» переписала треки «Але, это Пакистан» и «У щет мен»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песни «АК-47» изменились на «Яндекс Музыке»
Песни «АК-47» изменились на «Яндекс Музыке» Фото:

Рэп-группа «АК-47» родом из Березовского (Свердловская область) переписала свои старые треки — из текстов пропали строчки про полицейских и наркотики. При этом мат так и остался.

Изменения коснулись треков «Кругом тонирован», «Але, это Пакистан», «Слышь, малыш» и «У щет мен». В «Яндекс Музыке» и «VK Музыке» песни получили новую озвучку, но текст пока не поменялся. 

Ранее Роскомнадзор удалил из музыкальных сервисов трек «Тем, кто с нами», который исполняли Гуф, Ноггано и «АК-47». По данным ведомства, в песне присутствует информация о способах изготовления наркотиков.

URA.RU занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию в отношении употребления и распространения запрещенных веществ. Редакция напоминает, что подобные действия запрещены и преследуются по закону в соответствии с уголовным законодательством России. Агентство призывает своих читателей к ответственной гражданской позиции, выбору здорового образа жизни и неукоснительному соблюдению правовых норм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рэп-группа «АК-47» родом из Березовского (Свердловская область) переписала свои старые треки — из текстов пропали строчки про полицейских и наркотики. При этом мат так и остался. Изменения коснулись треков «Кругом тонирован», «Але, это Пакистан», «Слышь, малыш» и «У щет мен». В «Яндекс Музыке» и «VK Музыке» песни получили новую озвучку, но текст пока не поменялся.  Ранее Роскомнадзор удалил из музыкальных сервисов трек «Тем, кто с нами», который исполняли Гуф, Ноггано и «АК-47». По данным ведомства, в песне присутствует информация о способах изготовления наркотиков. URA.RU занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию в отношении употребления и распространения запрещенных веществ. Редакция напоминает, что подобные действия запрещены и преследуются по закону в соответствии с уголовным законодательством России. Агентство призывает своих читателей к ответственной гражданской позиции, выбору здорового образа жизни и неукоснительному соблюдению правовых норм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...