Группа «АК-47» внезапно зацензурила свои легендарные треки

Рэп-группа «АК-47» родом из Березовского (Свердловская область) переписала свои старые треки — из текстов пропали строчки про полицейских и наркотики. При этом мат так и остался.
Изменения коснулись треков «Кругом тонирован», «Але, это Пакистан», «Слышь, малыш» и «У щет мен». В «Яндекс Музыке» и «VK Музыке» песни получили новую озвучку, но текст пока не поменялся.
Ранее Роскомнадзор удалил из музыкальных сервисов трек «Тем, кто с нами», который исполняли Гуф, Ноггано и «АК-47». По данным ведомства, в песне присутствует информация о способах изготовления наркотиков.
URA.RU занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию в отношении употребления и распространения запрещенных веществ. Редакция напоминает, что подобные действия запрещены и преследуются по закону в соответствии с уголовным законодательством России. Агентство призывает своих читателей к ответственной гражданской позиции, выбору здорового образа жизни и неукоснительному соблюдению правовых норм.
