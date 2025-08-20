В Екатеринбурге ждут делегацию из ЕС

Делегации Венгрии и Словении прибудут в Екатеринбург в октябре
Представителей Венгрии и Словении ждут в Екатеринбурге в октябре
Представителей Венгрии и Словении ждут в Екатеринбурге в октябре Фото:

Делегации Венгрии и Словении прибудут в Екатеринбург ради Международной туристской выставки. Об этом рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в рамках заседания правления ассоциации, передает корреспондент URA.RU.

«Впервые с 2021 года мы ожидаем крупнейшую делегацию из ЕС. Делегация бизнеса будет представлена крупнейшими сетями отелей Венгрии. Также мы ожидаем предпринимателей из Словении», — раскрыл детали Мальцев.

Взаимодействие с венгерской делегацией будет осуществляться с поддержкой генерального консульства. Мероприятие пройдет с 2 по 3 октября.

