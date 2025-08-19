19 августа 2025

Уникальный топливный элемент создали уральские ученые

Ученые УрФУ создали новый топливный элемент, который упростит работу энергетиков
Разработка выполнена при поддержке Российского научного фонда
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали новый твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ) с уникальным химическим дизайном, который позволяет снизить затраты и упростить производство, сохраняя высокую стабильность работы устройства. Об этом сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.

ТОТЭ — это устройства, которые преобразуют химическую энергию топлива (водород, природный газ, метан, биогаз и др.) в электричество и тепло путем электрохимической реакции. «Классическая конструкция топливного элемента предполагает использование множества функциональных слоев, имеющих совершенно разный химический и фазовый состав. Уральские ученые впервые предложили использовать в качестве катода, анода и электролита одинаковые материалы, что помогает сократить время и стоимость изготовления устройств за счет уменьшения технологической цепочки производства порошкового материала и количества высокотемпературных обработок», — пояснили ТАСС в университете.

По данным исследовательской группы, новый ТОТЭ рассчитан на работу с водородсодержащими газами, создающими экстремальную восстановительную атмосферу. Проведенные испытания показали, что устройство способно функционировать более 950 часов при температуре 800 градусов Цельсия с минимальной деградацией характеристик.

Такой результат стал возможен благодаря принципу «симметричной ячейки»: катод, анод и электролит в ней выполнены из материалов с близким или идентичным ионным составом, что обеспечивает максимальное совпадение их рабочих свойств и повышает долговечность. В качестве активных компонентов конструкции использованы отечественные соединения лантана и галлия, добываемые на территории России.

