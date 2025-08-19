Уникальный топливный элемент создали уральские ученые

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали новый твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ) с уникальным химическим дизайном, который позволяет снизить затраты и упростить производство, сохраняя высокую стабильность работы устройства. Об этом сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.
ТОТЭ — это устройства, которые преобразуют химическую энергию топлива (водород, природный газ, метан, биогаз и др.) в электричество и тепло путем электрохимической реакции. «Классическая конструкция топливного элемента предполагает использование множества функциональных слоев, имеющих совершенно разный химический и фазовый состав. Уральские ученые впервые предложили использовать в качестве катода, анода и электролита одинаковые материалы, что помогает сократить время и стоимость изготовления устройств за счет уменьшения технологической цепочки производства порошкового материала и количества высокотемпературных обработок», — пояснили ТАСС в университете.
По данным исследовательской группы, новый ТОТЭ рассчитан на работу с водородсодержащими газами, создающими экстремальную восстановительную атмосферу. Проведенные испытания показали, что устройство способно функционировать более 950 часов при температуре 800 градусов Цельсия с минимальной деградацией характеристик.
Такой результат стал возможен благодаря принципу «симметричной ячейки»: катод, анод и электролит в ней выполнены из материалов с близким или идентичным ионным составом, что обеспечивает максимальное совпадение их рабочих свойств и повышает долговечность. В качестве активных компонентов конструкции использованы отечественные соединения лантана и галлия, добываемые на территории России.
