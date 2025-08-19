19 августа 2025

Мать малыша, пострадавшего в ТЦ Екатеринбурга, истошно просила спасти руку сына

Крови на месте происшествия, по словам очевидцев, было немного
Крови на месте происшествия, по словам очевидцев, было немного

Мать двухлетнего ребенка, руку которого затянуло в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге, просила как можно скорее достать кисть сына, чтобы успеть ее спасти. Подробностями трагедии, произошедшей вечером 19 августа, с URA.RU поделился очевидец. 

По его словам, на помощь к мальчику поспешила женщина. Его мать «Рука еще была в эскалаторе, его пытались открыть и достать ее оттуда. Минут 10 прошло, как скорая подъехала», — рассказал собеседник агентства.

Мать в этот момент также находилась рядом с ребенком. «Она просила успеть достать руку, чтобы [кисть] могли спасти», — сообщил очевидец.

Пострадавшего мальчика сразу доставили в горбольницу №9. Сейчас ему проводят операцию, следователи возбудили уголовное дело. 

