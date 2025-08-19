Мать малыша, пострадавшего в ТЦ Екатеринбурга, истошно просила спасти руку сына

Мать двухлетнего ребенка, руку которого затянуло в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге, просила как можно скорее достать кисть сына, чтобы успеть ее спасти. Подробностями трагедии, произошедшей вечером 19 августа, с URA.RU поделился очевидец.
По его словам, на помощь к мальчику поспешила женщина. Его мать «Рука еще была в эскалаторе, его пытались открыть и достать ее оттуда. Минут 10 прошло, как скорая подъехала», — рассказал собеседник агентства.
Мать в этот момент также находилась рядом с ребенком. «Она просила успеть достать руку, чтобы [кисть] могли спасти», — сообщил очевидец.
Пострадавшего мальчика сразу доставили в горбольницу №9. Сейчас ему проводят операцию, следователи возбудили уголовное дело.
