В Екатеринбурге впервые сделают бесплатным Grott Fest, на него везут звезду

В Екатеринбурге 24 августа в третий раз пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Grott Fest, впервые он будет бесплатным и пройдет на горнолыжном комплексе «Уктус». Специальным гостем станет рэпер 9 Грамм (настоящее имя Аветис Мирзаянц, 2,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке»), сообщают организаторы.
«Екатеринбург встречай лучших представителей спортивной, клубной, танцевальной, акробатической культуры и музыкальной жизни города», — говорится в анонсе. В программе — встреча с автогонщиком Сергеем Карякиным, BMX-шоу от райдеров RCC Extreme, забег «На пределе», выступления канатоходцев, мотоциклистов и музыкальных групп, выставка стэнс-автомобилей, соревнования фехтовальщиков. Также атлет Федерации силового экстрима России Сергей Михайлев будет двигать технику.
Фестиваль Grott Fest два года подряд проводился в «Теле-клубе» платно. Среди хедлайнеров были группа Pizza и певец Niletto, на концерте последнего в 2024 году даже была потасовка фанатов.
