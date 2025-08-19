19 августа 2025

В Екатеринбурге впервые сделают бесплатным Grott Fest, на него везут звезду

В Екатеринбурге на фестивале Grott Fest выступит рэпер 9 Грамм
Фестиваль пройдет 24 августа
Фестиваль пройдет 24 августа Фото:

В Екатеринбурге 24 августа в третий раз пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Grott Fest, впервые он будет бесплатным и пройдет на горнолыжном комплексе «Уктус». Специальным гостем станет рэпер 9 Грамм (настоящее имя Аветис Мирзаянц, 2,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке»), сообщают организаторы.

«Екатеринбург встречай лучших представителей спортивной, клубной, танцевальной, акробатической культуры и музыкальной жизни города», — говорится в анонсе. В программе — встреча с автогонщиком Сергеем Карякиным, BMX-шоу от райдеров RCC Extreme, забег «На пределе», выступления канатоходцев, мотоциклистов и музыкальных групп, выставка стэнс-автомобилей, соревнования фехтовальщиков. Также атлет Федерации силового экстрима России Сергей Михайлев будет двигать технику. 

Фестиваль Grott Fest два года подряд проводился в «Теле-клубе» платно. Среди хедлайнеров были группа Pizza и певец Niletto, на концерте последнего в 2024 году даже была потасовка фанатов. 

