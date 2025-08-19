Легендарная группа едет в Екатеринбург на День болельщика ХК «Автомобилист»

Помимо концерта, болельщики смогут пообщаться со своими любимыми игроками.
Группа Hi-Fi выступит на Дне болельщика хоккейного клуба «Автомобилист». Музыканты приедут в Екатеринбург 23 августа.
«Хэдлайнер Дня болельщика — легендарная группа Hi-Fi. Ждем вас, чтобы вместе спеть „Седьмой лепесток“, „Средняя школа №7“ и другие хиты, которые все знают наизусть», — сообщает пресс-служба «Автомобилиста».
Также гостей ждут встреча с командой, презентация новичков, полет на зиплайне (спуск по стальному канату) над чашей «УГМК-Арены», подарки и дискотека. Попасть на мероприятие можно бесплатно.
