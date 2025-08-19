19 августа 2025

Свердловчанина, которому платили 39 тысяч за участие в СВО, объявили беглецом

Мужчина ушел на фронт в августе 2024 года (архивное фото)
Мужчина ушел на фронт в августе 2024 года (архивное фото)
Военнослужащего из Талицы (Свердловская область), который воевал в зоне спецоперации на Украине за 39 тысяч рублей в месяц, объявили беглецом после попадания в госпиталь. Об этом рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

«В начале лета супруга бойца вновь ко мне обратилась с просьбой разобраться, почему ее мужу с середины июня присвоили статус СОЧ, хотя в расположение части после госпиталя он вернулся в начале месяца», — следует из поста. К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, которая установила, что статус беглеца солдату присвоили преждевременно. Проверка продолжается.

С бюрократической ошибкой военнослужащий сталкивается не в первый раз. В мае 2025-го стало известно, что мужчина после заключения контракта получал только минимальное денежное довольствие — 39 тысяч рублей ежемесячно. При этом выплаты за участие в боевых действиях ему не начислялись.

