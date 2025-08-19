От пулемета до 300 оттенков: какие фантазии проявляют клиенты, покупая мотоциклы «Урал»

На мотоциклы «Урал» из Ирбита всегда был повышенный спрос: это гордость Свердловской области, которую знают и любят не только в России, но и ценят за рубежом. А после новости о мотоцикле, подаренном президентом Владимиром Путиным жителю Аляски, к «Уралу» вспыхнул особенный интерес. Один из сотрудников дилерской компании в Екатеринбурге рассказал URA.RU, какие модели сейчас выпускает Ирбитский мотоциклетный завод, сколько они стоят и как их можно купить.
Модели
В данный момент на заводе две основных модели. Первая — Gear Up, который на сайте предприятия назван флагманом линейки мотоциклов «Урал». Именно такой подарили американцу Марку Уоррену. Вторая модель — «Сити».
«Модели чуть отличаются по своим задачам. Gear Up не зря называют флагманом, он соединяет в себе формат сити и внедорожной версии. У него установлен привод на коляску, то есть крутится не одно, а два задних колеса. Модель „Сити“ покажет себя лучше в городе: у мотоцикла и резина специальная, и вес чуть-чуть полегче. А Gear Up более универсальный боец», — охарактеризовал машины дилер.
На сайте компании представлена еще одна модель — Weekender, но, по словам эксперта, это немного переработанная и видоизмененная версия Gear Up. Она не отличается от флагмана ничем по технической части.
Комплектация
Кто-то предпочитает покупать мотоциклы «Урал» базовой сборки, а кто-то желает подобрать машину под себя из конкретных комплектующих. Собеседник говорит, что таких большинство.
«Так больше свободы выбора: человек может сделать под себя свой индивидуальный мотоцикл, вложить в него частичку себя. Это как с автомобилями Rolls-Royce: их одинаковых нет, они собираются под конкретного заказчика. Цвет салона, материал, дополнительные опции. Так и с ирбитским мотоциклом», — сравнил эксперт.
Фишки
К базовой комплектации мотолюбитель может добавить все, что угодно: дополнительные багажники на коляску, запасное колесо, подогревы ручек, всевозможную защиту, ветровые стекла — список, говорят, бесконечен. Например, один клиент ставил электрическую лебедку, которая в случае застревания цепляется к дереву и вытаскивает мотоцикл.
«Ходила история, что один мотолюбитель попросил приварить ему пулемет как на военных мотоциклах. Простор для фантазии большой. Например, на заводе существует базовый выбор цветов, порядка 300 оттенков. Но если заказчику не нравится ни один из них, он может предоставить свой цвет, и завод покрасит», — объясняет сотрудник компании.
Цена
Именно от количества дополнительных комплектующих и зависит стоимость мотоцикла, продолжает он. Базовая цена на Gear Up начинается от 1 850 000 миллионов рублей, на модель «Сити» — от 1 650 000 млн. Где она будет заканчиваться, сказать точно трудно. Но, по мнению собеседника, если навесить на «Урал» все, что только можно, цена перевалит за четыре миллиона.
Дилеры
Напрямую с заказчиками завод не работает. Чтобы купить «Урал», надо обращаться к ближайшему к вам дилеру (список официальных представителей есть на сайте предприятия). Но даже если в вашем городе дилера нет, это не проблема: с центром можно связаться онлайн, все посмотреть, выбрать, заказать и оплатить. А транспортная компания доставит вам мотоцикл до дома.
Ностальгия
Собеседник считает, что причин бешеной популярности у мотоциклов «Урал» три: это его техническая оснащенность, практичность и ностальгия по советским временам.
«У него дизайн в ретростиле: визуально сильно похож на те, что производились в советское время, для кого-то это ностальгия. Но технически это абсолютно другой мотоцикл: он имеет современную начинку, которая соответствует всем европейским и американским требованиям и сейчас продается в каждой стране. Для кого-то это дорогая игрушка, удовольствие, занятие для души. А для кого-то — жизненная необходимость. В России и по всему миру есть дороги, по которым на машине из-за ее ширины не проехать, а мотоцикл сможет все преодолеть», — объяснил эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!