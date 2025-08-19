19 августа 2025

Тагильский мэр рассказал, как город готовится к 1 сентября

На новом стадионе в Нижнем Тагиле устроят большой праздник для школьников
Строительство стадиона планируют завершить к началу учебного года (архивное фото)
Перед началом нового учебного года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) ремонтируют тротуары и заканчивают строительство многофункционального стадиона у школы №3. О ходе работ рассказал глава города Владислав Пинаев. 

"В преддверии Дня знаний особое внимание уделяем подходам к школам, детским садам и спортивным объектам. Сегодня укладывают новый тротуар у детского сада №207 на Октябрьском проспекте", — написал мэр в своем telegram-канале. За лето отремонтировано 47 из 67 запланированных объектов.

Пинаев также анонсировал большой спортивный праздник, который пройдет в начале сентября на новом стадионе у школы №3. Его строительство началось в мае 2025 года.

