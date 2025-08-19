19 августа 2025

Свердловчане рассказали, где найти идеальные грибы без червей. Фото

Идеальные грибы собрали свердловчане в окрестностях небольшого городка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собрать удалось несколько небольших ведер грибов
Собрать удалось несколько небольших ведер грибов Фото:

Свердловчане нашли нашли место, где можно собрать чистые и не червивые грибы. Хороший урожай найден в окрестностях Тавды, поделились грибники. 

«Слоя практически нет. Грибов очень мало. И по прежнему в основном только в одном направлении. Но есть и радостные новости. Они чистые! И большие, и маленькие», — делятся свердловчане в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».

Людей в этих окрестностях мало. Также в тавдинских лесах можно собрать немного брусники. 

Ранее свердловчане смогли собрать аж 18 ведер грибов. Богатый урожай с трудом получилось уместить в багажник машины. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловчане нашли нашли место, где можно собрать чистые и не червивые грибы. Хороший урожай найден в окрестностях Тавды, поделились грибники.  «Слоя практически нет. Грибов очень мало. И по прежнему в основном только в одном направлении. Но есть и радостные новости. Они чистые! И большие, и маленькие», — делятся свердловчане в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». Людей в этих окрестностях мало. Также в тавдинских лесах можно собрать немного брусники.  Ранее свердловчане смогли собрать аж 18 ведер грибов. Богатый урожай с трудом получилось уместить в багажник машины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...