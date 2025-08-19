Свердловчане нашли нашли место, где можно собрать чистые и не червивые грибы. Хороший урожай найден в окрестностях Тавды, поделились грибники.
«Слоя практически нет. Грибов очень мало. И по прежнему в основном только в одном направлении. Но есть и радостные новости. Они чистые! И большие, и маленькие», — делятся свердловчане в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».
Людей в этих окрестностях мало. Также в тавдинских лесах можно собрать немного брусники.
Ранее свердловчане смогли собрать аж 18 ведер грибов. Богатый урожай с трудом получилось уместить в багажник машины.
