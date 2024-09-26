Детский сад в Челябинской области атаковали осы. Фото

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Осы атакуют учреждение несколько лет
Осы атакуют учреждение несколько лет Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) детский сад атаковали осы. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, с проблемой в детском саду не могут справиться несколько лет.

«За помощью к спасателям Кыштымского отряда обратилась администрация одного из местных детских садов. Особенность строения учреждения не первый год привлекает ос», — рассказали в МЧС.

Спасатели в защитных костюмах и с инсектицидами провели работы по уничтожению гнезд насекомых. Специалисты предотвратили дальнейшее проникновение ос в помещения детсада.

Спасатели частично разобрали обшивку здания и обработали места скопления ос, чтобы обезопасить детей и персонал учреждения. Осы являются опасными насекомыми, особенно в период активности, и могут представлять угрозу для здоровья людей, ответили в поисково-спасательной службе. Для зимовья колония любит выбирать постройки из дерева или бруса: снаружи и внутри зданий.

В частном порядке граждане могут избавиться от соседства, если обратятся в дезинфекторам или делают это своими силами. Наиболее безопасным временем для борьбы является осень, зима и ранняя весна.

Осы построили гнезда на территории детсада
Осы построили гнезда на территории детсада
Фото:
Для борьбы спасателям пришлось частично вскрыть обшивку здания
Для борьбы спасателям пришлось частично вскрыть обшивку здания
Фото:

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В Кыштыме (Челябинская область) детский сад атаковали осы. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, с проблемой в детском саду не могут справиться несколько лет. «За помощью к спасателям Кыштымского отряда обратилась администрация одного из местных детских садов. Особенность строения учреждения не первый год привлекает ос», — рассказали в МЧС. Спасатели в защитных костюмах и с инсектицидами провели работы по уничтожению гнезд насекомых. Специалисты предотвратили дальнейшее проникновение ос в помещения детсада. Спасатели частично разобрали обшивку здания и обработали места скопления ос, чтобы обезопасить детей и персонал учреждения. Осы являются опасными насекомыми, особенно в период активности, и могут представлять угрозу для здоровья людей, ответили в поисково-спасательной службе. Для зимовья колония любит выбирать постройки из дерева или бруса: снаружи и внутри зданий. В частном порядке граждане могут избавиться от соседства, если обратятся в дезинфекторам или делают это своими силами. Наиболее безопасным временем для борьбы является осень, зима и ранняя весна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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