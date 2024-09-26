В Кыштыме (Челябинская область) детский сад атаковали осы. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, с проблемой в детском саду не могут справиться несколько лет.
«За помощью к спасателям Кыштымского отряда обратилась администрация одного из местных детских садов. Особенность строения учреждения не первый год привлекает ос», — рассказали в МЧС.
Спасатели в защитных костюмах и с инсектицидами провели работы по уничтожению гнезд насекомых. Специалисты предотвратили дальнейшее проникновение ос в помещения детсада.
Спасатели частично разобрали обшивку здания и обработали места скопления ос, чтобы обезопасить детей и персонал учреждения. Осы являются опасными насекомыми, особенно в период активности, и могут представлять угрозу для здоровья людей, ответили в поисково-спасательной службе. Для зимовья колония любит выбирать постройки из дерева или бруса: снаружи и внутри зданий.
В частном порядке граждане могут избавиться от соседства, если обратятся в дезинфекторам или делают это своими силами. Наиболее безопасным временем для борьбы является осень, зима и ранняя весна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!