Мясорубка, икра и котенок с помойки: тюменские педагоги рассказали о подарках на День учителя

Учителям из Тюмени помимо цветов дарят золотые украшения и путевки за границу

Котенок, подобранный на мусорке, прожил у учителя восемь лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В качестве презентов на свой профессиональный праздник тюменские учителя получают как традиционные подарки, так и оригинальные. Среди них — мясорубка, красная икра и блохастый котенок с помойки. Агентство URA.RU провело опрос среди педагогов и узнало, что необычного дарили им ученики.

«На заре карьеры ученики подарили мне блохастого котенка с помойки. Он был весь облезлый, с лишаем. В итоге я забрала его домой и он прожил у меня восемь лет. Еще один презент запомнился, когда родители подарили мне сертификат в турфирму. Так я съездила на отдых, доплатив за путевку небольшую сумму», — рассказал тюменский педагог Ольга Мухина.

«Цветы и конфеты всем уже приелись и все чаще родители стали более избирательны в выборе подарка. Из последнего, что мне подарили — корзина с шампанским и красной икрой. Еще запомнился шоколад в форме карандашей», — рассказала тюменский учитель Ирина Иванова.

«Из необычного мне дарили золотые украшения и в один год мясорубку. В основном — сертификаты на постельное белье, посуду и в магазины косметики», — рассказала педагог Анастасия Важенина.

В числе распространенных подарков — бумага для принтера, корзины с чаем и кофе, билеты в театр. Цветы также дарят, но в необычном виде — в форме букетов из мыльных роз и композиций с фруктами.

День учителя приходится на 5 октября. С недавних пор этот праздник стал международным и отмечается во всем мире в единую дату.