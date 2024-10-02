Власти Салехарда назвали сроки подачи тепла в неотапливаемый многоквартирный дом

Управляющая компания Салехарда обещала дать жильцам тепло вечером 2 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло появится в батареях дома вечером
Тепло появится в батареях дома вечером Фото:
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Отопление в подъезде жилого дома №22 по улице Богдана Кнунянца в Салехарде дадут вечером. Сейчас управляющая компания ждет возможности завершить ремонтные работы и спустить воду с верхних этажей, об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Управляющая компания завершила все работы в доме. Но для того, чтобы пошло тепло, нужно спустить воду с верхнего этажа. Жилец нужной квартиры пустит бригаду после работы. Поэтому УК обещала дать тепло вечером», — сообщил представитель администрации Салехарда.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что жители подъезда в многоквартирном доме сидят без тепла, пока коммунальщики ищут виновного. Управляющая организация «Единая городская управляющая компания» обвинила в этом ресурсоснабжающую компанию «Салехардэнерго», но ее сотрудники уточнили, что работы внутри дома — это обязанности УК.

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Отопление в подъезде жилого дома №22 по улице Богдана Кнунянца в Салехарде дадут вечером. Сейчас управляющая компания ждет возможности завершить ремонтные работы и спустить воду с верхних этажей, об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Управляющая компания завершила все работы в доме. Но для того, чтобы пошло тепло, нужно спустить воду с верхнего этажа. Жилец нужной квартиры пустит бригаду после работы. Поэтому УК обещала дать тепло вечером», — сообщил представитель администрации Салехарда. Ранее редакция URA.RU сообщила, что жители подъезда в многоквартирном доме сидят без тепла, пока коммунальщики ищут виновного. Управляющая организация «Единая городская управляющая компания» обвинила в этом ресурсоснабжающую компанию «Салехардэнерго», но ее сотрудники уточнили, что работы внутри дома — это обязанности УК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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