В Кургане обсуждают назначение в руководство СУСК свердловского силовика Невгада. Инсайд

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Свердловского силовика могут перевести в курганский СУСК
Свердловского силовика могут перевести в курганский СУСК Фото:

Замруководителя следственного управления СК по Свердловской области Алексей Невгад может получить назначение в курганское управление. О возможном переводе силовика URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Полковника юстиции Алексея Невгада рассматривают на должность первого замруководителя курганского СУСК», — рассказали источники. В настоящее время силовик является заместителем руководителя следственного управления по Свердловской области.

По данным собеседников агентства, Невгад находится в кадровом резерве. В должности заместителя он работает уже более 11 лет. «Чтобы получить повышение, силовику нужно согласиться на переезд из региона, и Курганская область может стать хорошим вариантом для продолжения карьеры. Вдобавок географически регион близок к Екатеринбургу», — говорят источники. При этом они утверждают, что в свердловском управлении Невгад на хорошем счету и об уходе специалиста будут сожалеть.

Редакция обратилась за комментариями в следственное управление региона. В ведомстве не стали комментировать вероятные кадровые перестановки.

Пост первого заместителя руководителя курганского следственного управления освободился в сентябре. С должности ушел полковник юстиции Григорий Казеко, который два года назад переводился в Курган из той же Свердловской области. После его увольнения у главы управления, генерала Богдана Францишко, не осталось заместителей.

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Замруководителя следственного управления СК по Свердловской области Алексей Невгад может получить назначение в курганское управление. О возможном переводе силовика URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Полковника юстиции Алексея Невгада рассматривают на должность первого замруководителя курганского СУСК», — рассказали источники. В настоящее время силовик является заместителем руководителя следственного управления по Свердловской области. По данным собеседников агентства, Невгад находится в кадровом резерве. В должности заместителя он работает уже более 11 лет. «Чтобы получить повышение, силовику нужно согласиться на переезд из региона, и Курганская область может стать хорошим вариантом для продолжения карьеры. Вдобавок географически регион близок к Екатеринбургу», — говорят источники. При этом они утверждают, что в свердловском управлении Невгад на хорошем счету и об уходе специалиста будут сожалеть. Редакция обратилась за комментариями в следственное управление региона. В ведомстве не стали комментировать вероятные кадровые перестановки. Пост первого заместителя руководителя курганского следственного управления освободился в сентябре. С должности ушел полковник юстиции Григорий Казеко, который два года назад переводился в Курган из той же Свердловской области. После его увольнения у главы управления, генерала Богдана Францишко, не осталось заместителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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