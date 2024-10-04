В челябинских магазинах рухнули цены на капусту, картофель и морковь

04 октября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Стоимость капусты за два месяца снизилась на 42,2% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В сетевых магазинах Челябинской области стоимость капусты, картофеля и моркови с августа упала более чем в полтора раза. Согласно мониторингу цен URA.RU на 4 октября, больше всего подешевела свекла — в 2,2 раза. Меньше всего изменилась стоимость репчатого лука — в 1,3 раза или на 26,7%. За килограмм придется выложить 34,1 рубля. Чуть больше цена упала на картофель — в 1,6 раза или на 38%. К началу октября «второй хлеб» стал стоить 37 рублей за килограмм. Стоимость капусты сократилась на 42,2% до 30,5 рубля за килограмм (в 1,7 раза). Также снизились цены на морковь — на 48% или в 1,9 раза. В среднем за килограмм магазины просят 29,2 рубля. Больше всего упала в цене свекла стоимостью 28,5 рубля за килограмм — в 2,2 раза или на 55,7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сетевых магазинах Челябинской области стоимость капусты, картофеля и моркови с августа упала более чем в полтора раза. Согласно мониторингу цен URA.RU на 4 октября, больше всего подешевела свекла — в 2,2 раза. Меньше всего изменилась стоимость репчатого лука — в 1,3 раза или на 26,7%. За килограмм придется выложить 34,1 рубля. Чуть больше цена упала на картофель — в 1,6 раза или на 38%. К началу октября «второй хлеб» стал стоить 37 рублей за килограмм. Стоимость капусты сократилась на 42,2% до 30,5 рубля за килограмм (в 1,7 раза). Также снизились цены на морковь — на 48% или в 1,9 раза. В среднем за килограмм магазины просят 29,2 рубля. Больше всего упала в цене свекла стоимостью 28,5 рубля за килограмм — в 2,2 раза или на 55,7%.