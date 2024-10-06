06 октября 2024
05 октября 2024

В ДТП в Челябинской области погибли три человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, пожарный, пожарная машина
На место ДТП были вызваны спасатели. Фото архивное Фото:

В ДТП в Верхнеуральском районе Челябинской области после возгорания автомобиля погибло три человека. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«На дороге Верхнеуральск — Петропавловский столкнулись две легковушки, один автомобиль загорелся. В результате аварии погибли три человека, еще трое госпитализированы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС были вызваны для тушения загоревшегося автомобиля. Также они провели деблокацию пострадавших.

В результате ДТП погибли три человека, еще трое пострадали
В результате ДТП погибли три человека, еще трое пострадали
Фото:

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В ДТП в Верхнеуральском районе Челябинской области после возгорания автомобиля погибло три человека. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «На дороге Верхнеуральск — Петропавловский столкнулись две легковушки, один автомобиль загорелся. В результате аварии погибли три человека, еще трое госпитализированы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники МЧС были вызваны для тушения загоревшегося автомобиля. Также они провели деблокацию пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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