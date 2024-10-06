В ДТП в Челябинской области погибли три человека. Фото

07 октября 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

На место ДТП были вызваны спасатели. Фото архивное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ДТП в Верхнеуральском районе Челябинской области после возгорания автомобиля погибло три человека. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «На дороге Верхнеуральск — Петропавловский столкнулись две легковушки, один автомобиль загорелся. В результате аварии погибли три человека, еще трое госпитализированы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники МЧС были вызваны для тушения загоревшегося автомобиля. Также они провели деблокацию пострадавших. В результате ДТП погибли три человека, еще трое пострадали Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ДТП в Верхнеуральском районе Челябинской области после возгорания автомобиля погибло три человека. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «На дороге Верхнеуральск — Петропавловский столкнулись две легковушки, один автомобиль загорелся. В результате аварии погибли три человека, еще трое госпитализированы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники МЧС были вызваны для тушения загоревшегося автомобиля. Также они провели деблокацию пострадавших.