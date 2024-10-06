На место ДТП были вызваны спасатели. Фото архивное
В ДТП в Верхнеуральском районе Челябинской области после возгорания автомобиля погибло три человека. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«На дороге Верхнеуральск — Петропавловский столкнулись две легковушки, один автомобиль загорелся. В результате аварии погибли три человека, еще трое госпитализированы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МЧС были вызваны для тушения загоревшегося автомобиля. Также они провели деблокацию пострадавших.
В результате ДТП погибли три человека, еще трое пострадали
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