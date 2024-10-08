На федеральной автодороге «Москва-Челябинск» на границе с Башкортостаном 8 октября произошло ДТП с участием двух большегрузных автомобилей. На 1615-м километре трассы пришлось организовать реверсивное движение, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Челябинской области.
«Водитель автомобиля Камаз не справился с управлением, что привело к столкновению с впереди идущим большегрузом. Несмотря на потенциальную опасность, серьезных последствий удалось избежать. Реверсивное движение организовано без затруднений для проезда», — пояснили в ведомстве.
По данным Госавтоинспекции региона, водитель Камаза получил незначительные телесные повреждения и отказался от госпитализации. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции республики Башкортостан, которые оперативно приняли меры для нормализации дорожной ситуации.
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