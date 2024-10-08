На трассе М-5 в Челябинской области из-за ДТП организовали реверсивное движение. Видео

На трассе М-5 из-за столкнувшихся грузовиков ввели реверсивное движение
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На трассе М5 организовали реверсивное движение после ДТП Фото:

На федеральной автодороге «Москва-Челябинск» на границе с Башкортостаном 8 октября произошло ДТП с участием двух большегрузных автомобилей. На 1615-м километре трассы пришлось организовать реверсивное движение, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Челябинской области.

«Водитель автомобиля Камаз не справился с управлением, что привело к столкновению с впереди идущим большегрузом. Несмотря на потенциальную опасность, серьезных последствий удалось избежать. Реверсивное движение организовано без затруднений для проезда», — пояснили в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции региона, водитель Камаза получил незначительные телесные повреждения и отказался от госпитализации. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции республики Башкортостан, которые оперативно приняли меры для нормализации дорожной ситуации.

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На федеральной автодороге «Москва-Челябинск» на границе с Башкортостаном 8 октября произошло ДТП с участием двух большегрузных автомобилей. На 1615-м километре трассы пришлось организовать реверсивное движение, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Челябинской области. «Водитель автомобиля Камаз не справился с управлением, что привело к столкновению с впереди идущим большегрузом. Несмотря на потенциальную опасность, серьезных последствий удалось избежать. Реверсивное движение организовано без затруднений для проезда», — пояснили в ведомстве. По данным Госавтоинспекции региона, водитель Камаза получил незначительные телесные повреждения и отказался от госпитализации. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции республики Башкортостан, которые оперативно приняли меры для нормализации дорожной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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