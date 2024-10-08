08 октября 2024

Власти района ХМАО завершили подготовку к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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По расчистке дорог и вывозу снега заключены муниципальные контракты
По расчистке дорог и вывозу снега заключены муниципальные контракты Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО заключены необходимы контракты по расчистке дорог и вывозу снега в зимний период во всех поселениях. Об этом местные власти сообщили в соцсети.

«МУП „СЖКХ“ заключило муниципальные контракты на содержание, очистку дорог, вывоз снега в Ларьяке, Вате, Покуре и Агане. Также специализированные бригады подрядчиков готовы для работы в Ваховске, Охтеурье и Зайцевой Речке», — сообщается в telegram-канале районной мэрии. Зимой здесь также будет проводиться работа обработке противогололедными материалами, а также уборке снега и наледи с кровель муниципальных учреждений.

В Излучинске подрядные организации для работы этой зимой планируют задействовать 40 единиц техники. В Новоаганске и Варьегане бороться со снежными завалами предстоит 16 единицам техники и 11 работникам. Заготовлено 650 тонн пескосоляной смеси. Расчисткой крыш домов выше трех этажей будут заниматься промышленные альпинисты.

Власти ХМАО ранее назвали муниципалитеты с наибольшими нарушениями при подготовке к отопительному сезону. Лидерами антирейтинга стали Советский район, где выявлено 159 замечаний Ростехнадзора, а также Нижневартовск и Мегион с 65 претензиями каждый.

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В Нижневартовском районе ХМАО заключены необходимы контракты по расчистке дорог и вывозу снега в зимний период во всех поселениях. Об этом местные власти сообщили в соцсети. «МУП „СЖКХ“ заключило муниципальные контракты на содержание, очистку дорог, вывоз снега в Ларьяке, Вате, Покуре и Агане. Также специализированные бригады подрядчиков готовы для работы в Ваховске, Охтеурье и Зайцевой Речке», — сообщается в telegram-канале районной мэрии. Зимой здесь также будет проводиться работа обработке противогололедными материалами, а также уборке снега и наледи с кровель муниципальных учреждений. В Излучинске подрядные организации для работы этой зимой планируют задействовать 40 единиц техники. В Новоаганске и Варьегане бороться со снежными завалами предстоит 16 единицам техники и 11 работникам. Заготовлено 650 тонн пескосоляной смеси. Расчисткой крыш домов выше трех этажей будут заниматься промышленные альпинисты. Власти ХМАО ранее назвали муниципалитеты с наибольшими нарушениями при подготовке к отопительному сезону. Лидерами антирейтинга стали Советский район, где выявлено 159 замечаний Ростехнадзора, а также Нижневартовск и Мегион с 65 претензиями каждый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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