Власти района ХМАО завершили подготовку к зиме

В Нижневартовском районе ХМАО заключены необходимы контракты по расчистке дорог и вывозу снега в зимний период во всех поселениях. Об этом местные власти сообщили в соцсети.
«МУП „СЖКХ“ заключило муниципальные контракты на содержание, очистку дорог, вывоз снега в Ларьяке, Вате, Покуре и Агане. Также специализированные бригады подрядчиков готовы для работы в Ваховске, Охтеурье и Зайцевой Речке», — сообщается в telegram-канале районной мэрии. Зимой здесь также будет проводиться работа обработке противогололедными материалами, а также уборке снега и наледи с кровель муниципальных учреждений.
В Излучинске подрядные организации для работы этой зимой планируют задействовать 40 единиц техники. В Новоаганске и Варьегане бороться со снежными завалами предстоит 16 единицам техники и 11 работникам. Заготовлено 650 тонн пескосоляной смеси. Расчисткой крыш домов выше трех этажей будут заниматься промышленные альпинисты.
Власти ХМАО ранее назвали муниципалитеты с наибольшими нарушениями при подготовке к отопительному сезону. Лидерами антирейтинга стали Советский район, где выявлено 159 замечаний Ростехнадзора, а также Нижневартовск и Мегион с 65 претензиями каждый.
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