Пермский стратегический завод ищет перевозчика крупной партии химического сырья

Пермское стратегическое предприятие «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») через электронные торги ищет перевозчика крупной партии сырья. Речь о 26 тысячах тонн известкового камня. Груз необходимо доставлять с территории карьера в Александровском округе до заводской производственной площадки. За эти услуги СМЗ готов заплатить почти 20 млн рублей.
«Оказание услуг по перевозке камня известнякового автомобилями-самосвалами на производственную площадку отделения обжига цеха №4. Место отправления — Ивакинский карьер, Александровский округ. Место прибытия — отделение обжига цеха № 4 ОАО „СМЗ“. Объем груза — 26 тысяч тонн. Начальная и максимальная цена контракта составляет 19,6 млн рублей», — сообщается в техзадании к торгам. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.
Уточняется, что перевозить груз необходимо в течение трех месяцев — с начала ноября 2024 года до конца января 2025 года. Известковый камень на СМЗ используется при производстве химической продукции. Это негашеная известь и известковое молоко.
ОАО «СМЗ» является стратегическим предприятием РФ, которое выпускает химическую и редкоземельную продукцию, а также магниевые сплавы. Завод в Соликамске входит в состав горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Ранее URA.RU рассказывало, что ОАО «СМЗ» заключило договор на поставку в 700 тонн губчатого титана. Покупателем является Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ») из Удмуртии, продукция которого используется в производстве ядерного топлива.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!