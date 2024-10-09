Пермяки купили в магазине конфеты с червями. Фото

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Жители Пермского края купили конфеты с "сюрпризом"
Жители Пермского края купили конфеты с "сюрпризом" Фото:

Жители Березников Пермского края купили конфеты с «сюрпризом» Под упаковкой оказался червяк. Об этом они написали пост в сообществе «Черный список — Березники» в сообществе «ВКонтакте».

«Будьте внимательны. Иногда не глядя ешь конфету, а внутри может оказаться „сюрприз“. Вот так нас травят в магазине», — написал автор поста.

Пермяк предположил, что в магазине перемешивают свежие конфеты со старыми. Он рассказал, что среди купленных сладостей только пара штук нормальные. Остальные или с червями, или с прогоркшим вкусом.

"Сюрприз" в шоколадной конфете
"Сюрприз" в шоколадной конфете
Фото:

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Жители Березников Пермского края купили конфеты с «сюрпризом» Под упаковкой оказался червяк. Об этом они написали пост в сообществе «Черный список — Березники» в сообществе «ВКонтакте». «Будьте внимательны. Иногда не глядя ешь конфету, а внутри может оказаться „сюрприз“. Вот так нас травят в магазине», — написал автор поста. Пермяк предположил, что в магазине перемешивают свежие конфеты со старыми. Он рассказал, что среди купленных сладостей только пара штук нормальные. Остальные или с червями, или с прогоркшим вкусом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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