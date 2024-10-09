Жители Пермского края купили конфеты с "сюрпризом"
Жители Березников Пермского края купили конфеты с «сюрпризом» Под упаковкой оказался червяк. Об этом они написали пост в сообществе «Черный список — Березники» в сообществе «ВКонтакте».
«Будьте внимательны. Иногда не глядя ешь конфету, а внутри может оказаться „сюрприз“. Вот так нас травят в магазине», — написал автор поста.
Пермяк предположил, что в магазине перемешивают свежие конфеты со старыми. Он рассказал, что среди купленных сладостей только пара штук нормальные. Остальные или с червями, или с прогоркшим вкусом.
"Сюрприз" в шоколадной конфете
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