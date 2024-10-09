09 октября 2024

МЧС ХМАО расследует пожар, который устроила молодежь в арендованном коттедже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дознаватель МЧС выясняет причины пожара в СНТ Лангепаса
Дознаватель МЧС выясняет причины пожара в СНТ Лангепаса Фото:

В Лангепасе (ХМАО) дознаватели МЧС выясняют причины пожара в садовом товариществе «Рябинушка», где сгорела баня и частично коттедж. По утверждению хозяина построек, пожар устроила группа молодых людей, которые сняли жилье для отдыха, однако точную причину возгорания установят эксперты.

«Обстоятельства данного пожара выясняют дознаватель. По результатам пожарно-технического исследования будет принято процессуальное решение», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Возгорание бани, части жилого дома и теплицы на участке в СНТ «Рябинушка» произошло 5 октября в 21:56. Спасательные подразделения прибыли на место к 22:01, локализовали пожар в 22:17 и ликвидировали горение в 22:59.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лангепасе (ХМАО) дознаватели МЧС выясняют причины пожара в садовом товариществе «Рябинушка», где сгорела баня и частично коттедж. По утверждению хозяина построек, пожар устроила группа молодых людей, которые сняли жилье для отдыха, однако точную причину возгорания установят эксперты. «Обстоятельства данного пожара выясняют дознаватель. По результатам пожарно-технического исследования будет принято процессуальное решение», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ведомства. Возгорание бани, части жилого дома и теплицы на участке в СНТ «Рябинушка» произошло 5 октября в 21:56. Спасательные подразделения прибыли на место к 22:01, локализовали пожар в 22:17 и ликвидировали горение в 22:59.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...