МЧС ХМАО расследует пожар, который устроила молодежь в арендованном коттедже

В Лангепасе (ХМАО) дознаватели МЧС выясняют причины пожара в садовом товариществе «Рябинушка», где сгорела баня и частично коттедж. По утверждению хозяина построек, пожар устроила группа молодых людей, которые сняли жилье для отдыха, однако точную причину возгорания установят эксперты.
«Обстоятельства данного пожара выясняют дознаватель. По результатам пожарно-технического исследования будет принято процессуальное решение», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Возгорание бани, части жилого дома и теплицы на участке в СНТ «Рябинушка» произошло 5 октября в 21:56. Спасательные подразделения прибыли на место к 22:01, локализовали пожар в 22:17 и ликвидировали горение в 22:59.
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