В Челябинске следователи СКР приступили к проверке обстоятельств столкновения поездов. Как заявили в пресс-службе ведомства, будут изучены действия железнодорожников, которые могли привести к причинению крупного ущерба.
«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов. Проверяются действия ответственных лиц железной дороги по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба )», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.
В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) уточнили обстоятельства произошедшего. По данным железнодорожников, авария произошла 10 октября в 21:43 на станции Челябинск-Южный. При соударении двух грузовых поездов произошел с рельсов сошли три порожние платформы и одна платформа с грузом. Угрозы экологической безопасности нет. По информации ЮУЖД, получил ушибы один из работников локомотивных бригад. Угрозы экологической обстановке нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Челябинск. На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло.
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