10 октября 2024

СКР начала проверку столкновения двух поездов в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Факты о крушении поездов изучат следователи СКР
Факты о крушении поездов изучат следователи СКР Фото:

В Челябинске следователи СКР приступили к проверке обстоятельств столкновения поездов. Как заявили в пресс-службе ведомства, будут изучены действия железнодорожников, которые могли привести к причинению крупного ущерба.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов. Проверяются действия ответственных лиц железной дороги по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба )», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) уточнили обстоятельства произошедшего. По данным железнодорожников, авария произошла 10 октября в 21:43 на станции Челябинск-Южный. При соударении двух грузовых поездов произошел с рельсов сошли три порожние платформы и одна платформа с грузом. Угрозы экологической безопасности нет. По информации ЮУЖД, получил ушибы один из работников локомотивных бригад. Угрозы экологической обстановке нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Челябинск. На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло.

Проверку проведут по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации
Проверку проведут по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации
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В Челябинске следователи СКР приступили к проверке обстоятельств столкновения поездов. Как заявили в пресс-службе ведомства, будут изучены действия железнодорожников, которые могли привести к причинению крупного ущерба. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов. Проверяются действия ответственных лиц железной дороги по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба )», — сообщила пресс-служба Следственного комитета. В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) уточнили обстоятельства произошедшего. По данным железнодорожников, авария произошла 10 октября в 21:43 на станции Челябинск-Южный. При соударении двух грузовых поездов произошел с рельсов сошли три порожние платформы и одна платформа с грузом. Угрозы экологической безопасности нет. По информации ЮУЖД, получил ушибы один из работников локомотивных бригад. Угрозы экологической обстановке нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Челябинск. На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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