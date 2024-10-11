Курганцы показали, как выглядит трасса на Екатеринбург после первого снегопада. Видео

На трассе Екатеринбург — Курган выпал снег и осложнил дорожную обстановку
© Служба новостей «URA.RU»
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На курганских трассах чистят первый снег
На курганских трассах чистят первый снег Фото:

Водители сняли видео, как выглядит дорожное покрытие на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган после первого снегопада. Кадры они прислали на рабочую почту URA.RU.

«Вот так чистят дорогу Курган — Екатеринбург! Ни одной машины дорожной службы нет!» — сообщают читатели сайта. Судя по видео, состояние дороги после выпавшего снега — удовлетворительное.

Водители проезжают по автодороге через реку Исеть. Встречный поток не высокий.

Редакция обратилась в дорожное управление. В упрдор «Южный Урал» ответили, что на всех подведомственных трассах работы по расчистке и обработке дорожного покрытия ведут в режиме 24/7. «Федеральные трассы Курганской области, в частности, Р-254 „Иртыш“, подъезд к Тюмени, трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган, также очищается и обрабатывается песко-соляной смесью „прямо здесь и сейчас“, начиная с вечера 10 октября», — рассказали в организации.

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Водители сняли видео, как выглядит дорожное покрытие на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган после первого снегопада. Кадры они прислали на рабочую почту URA.RU. «Вот так чистят дорогу Курган — Екатеринбург! Ни одной машины дорожной службы нет!» — сообщают читатели сайта. Судя по видео, состояние дороги после выпавшего снега — удовлетворительное. Водители проезжают по автодороге через реку Исеть. Встречный поток не высокий. Редакция обратилась в дорожное управление. В упрдор «Южный Урал» ответили, что на всех подведомственных трассах работы по расчистке и обработке дорожного покрытия ведут в режиме 24/7. «Федеральные трассы Курганской области, в частности, Р-254 „Иртыш“, подъезд к Тюмени, трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган, также очищается и обрабатывается песко-соляной смесью „прямо здесь и сейчас“, начиная с вечера 10 октября», — рассказали в организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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