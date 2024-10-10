10 октября 2024

Силовик из ХМАО пойдет под суд после слива данных о свидетелях за взятку

Экс-следователь из Ханты-Мансийска пойдет под суд за взятку в 250 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело на экс-силовика, обвиняемого во взяточничестве, передано в суд
Дело на экс-силовика, обвиняемого во взяточничестве, передано в суд Фото:

В суд Ханты-Мансийска передано уголовное дело на экс-следователя полиции, который за 250 тысяч рублей передал обвиняемым сведения о свидетелях по их процессу. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

«Расследование уголовного дела в отношении должностного лица завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура ХМАО сообщает, что экс-следователю вменяется часть пятая статьи 290 УК РФ «получение взятки в крупном размере». В феврале 2024 года он получил 250 тысяч рублей от сожителя женщины из Ханты-Мансийска, обвиняемой в организации незаконной миграции, за предоставление сведений о свидетелях уголовного процесса и их показаниях. После получения этой информации взяткодатель пытался давить на свидетелей, заставляя их изменить показания. Он заключен под стражу, а в отношении его сожительницы возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Преступления пресекли сотрудники собственной безопасности УМВД ХМАО.

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В суд Ханты-Мансийска передано уголовное дело на экс-следователя полиции, который за 250 тысяч рублей передал обвиняемым сведения о свидетелях по их процессу. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. «Расследование уголовного дела в отношении должностного лица завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения», — сообщает пресс-служба ведомства. Прокуратура ХМАО сообщает, что экс-следователю вменяется часть пятая статьи 290 УК РФ «получение взятки в крупном размере». В феврале 2024 года он получил 250 тысяч рублей от сожителя женщины из Ханты-Мансийска, обвиняемой в организации незаконной миграции, за предоставление сведений о свидетелях уголовного процесса и их показаниях. После получения этой информации взяткодатель пытался давить на свидетелей, заставляя их изменить показания. Он заключен под стражу, а в отношении его сожительницы возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Преступления пресекли сотрудники собственной безопасности УМВД ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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