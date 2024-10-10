Силовик из ХМАО пойдет под суд после слива данных о свидетелях за взятку

В суд Ханты-Мансийска передано уголовное дело на экс-следователя полиции, который за 250 тысяч рублей передал обвиняемым сведения о свидетелях по их процессу. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.
«Расследование уголовного дела в отношении должностного лица завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения», — сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура ХМАО сообщает, что экс-следователю вменяется часть пятая статьи 290 УК РФ «получение взятки в крупном размере». В феврале 2024 года он получил 250 тысяч рублей от сожителя женщины из Ханты-Мансийска, обвиняемой в организации незаконной миграции, за предоставление сведений о свидетелях уголовного процесса и их показаниях. После получения этой информации взяткодатель пытался давить на свидетелей, заставляя их изменить показания. Он заключен под стражу, а в отношении его сожительницы возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Преступления пресекли сотрудники собственной безопасности УМВД ХМАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!