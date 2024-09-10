В ХМАО следователь полиции попался на получении взятки

Следователь полиции в Ханты-Мансийске получил 250 тысяч рублей от сожителя женщины, обвиняемой в организации незаконной миграции, за предоставление информации о свидетелях по уголовному делу. Это позволило обвиняемым оказывать давление на свидетеля, следователю грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба СК РФ по ХМАО.
«Получив незаконное денежное вознаграждение, следователь предоставил взяткодателю сведения об участниках уголовного судопроизводства и их показаниях по уголовному делу. После этого взяткодатель попытался оказать воздействие на одного из свидетелей с целью изменения им показаний по уголовному делу, изобличающих подозреваемую в совершении преступления», — сообщает пресс-служба ведомства. Взяткодатель также заключен под стражу.
В УМВД по ХМАО сообщили, что преступления пресекли сотрудники собственной безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «получение взятки». «При подтверждении вины сотрудника, он будут уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба полиции.
Ранее URA.RU писало, что врачи из ХМАО пойдут под суд за взятки в военкомате. Материалы уголовного дела переданы в суд.
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