Песков обрадовался победой России в одной из войн

Песков заявил, что Россия побеждает в информационной войне
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время информационной войны нельзя останавливаться, заявил Песков
Во время информационной войны нельзя останавливаться, заявил Песков Фото:

Россия выигрывает в информационной войне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы же побеждаем в информационной войне», — передает слова Пескова telegram-канал Shot. Пресс-секретарь сравнил этот процесс информационной войны с «ездой на велосипеде», в которой нельзя останавливаться. При этом он отметил, что противник силен.

Ранее бывший глава аппарата министерства обороны Германии Нико Ланге говорил о том, что победа России в информационной войне приводит к сокращению помощи Украине со стороны Запада. Песков призвал не доверять этим слухам.

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Россия выигрывает в информационной войне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы же побеждаем в информационной войне», — передает слова Пескова telegram-канал Shot. Пресс-секретарь сравнил этот процесс информационной войны с «ездой на велосипеде», в которой нельзя останавливаться. При этом он отметил, что противник силен. Ранее бывший глава аппарата министерства обороны Германии Нико Ланге говорил о том, что победа России в информационной войне приводит к сокращению помощи Украине со стороны Запада. Песков призвал не доверять этим слухам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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