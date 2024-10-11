Песков обрадовался победой России в одной из войн

Россия выигрывает в информационной войне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы же побеждаем в информационной войне», — передает слова Пескова telegram-канал Shot. Пресс-секретарь сравнил этот процесс информационной войны с «ездой на велосипеде», в которой нельзя останавливаться. При этом он отметил, что противник силен.
Ранее бывший глава аппарата министерства обороны Германии Нико Ланге говорил о том, что победа России в информационной войне приводит к сокращению помощи Украине со стороны Запада. Песков призвал не доверять этим слухам.
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