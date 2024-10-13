В Свердловской области заметили самую яркую комету за десятилетия. Фото

В небе над Свердловской областью заметили самую яркую комету за последние 13 лет

14 октября 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Комету можно будет наблюдать в регионе с 13 по 15 октября Фото: AlexL1024/Wikipedia/CC0 1.0 В небе над Нижней и Верхней Салдой (Свердловская область) заметили комету Цзыцзиньшань-ATLAS. Она является самой яркой за последние 13 лет. «Ярчайшая комета в небе над Салдой. В эти выходные к Земле приблизилась комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — самая яркая комета за последние 13 лет», — передает группа «вСалде» в соцсети «ВКонтакте». В «Уральском гидрометцентре» сообщали, что эту комету можно будет увидеть в северных районах региона. Также появился шанс ее заметить у жителей юга и Екатеринбурга после того, как в небе уменьшилась облачность к 13 октября. С 13 по 15 число после 18:30 по местному времени небесное тело будет видно невооруженным глазом на западной стороне горизонта между Венерой и звездой Арктур. Евгений Потапов, группа «вСалде» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Евгений Потапов, группа «вСалде» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Евгений Потапов, группа «вСалде» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе над Нижней и Верхней Салдой (Свердловская область) заметили комету Цзыцзиньшань-ATLAS. Она является самой яркой за последние 13 лет. «Ярчайшая комета в небе над Салдой. В эти выходные к Земле приблизилась комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — самая яркая комета за последние 13 лет», — передает группа «вСалде» в соцсети «ВКонтакте». В «Уральском гидрометцентре» сообщали, что эту комету можно будет увидеть в северных районах региона. Также появился шанс ее заметить у жителей юга и Екатеринбурга после того, как в небе уменьшилась облачность к 13 октября. С 13 по 15 число после 18:30 по местному времени небесное тело будет видно невооруженным глазом на западной стороне горизонта между Венерой и звездой Арктур.