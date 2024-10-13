13 октября 2024

В Свердловской области заметили самую яркую комету за десятилетия. Фото

В небе над Свердловской областью заметили самую яркую комету за последние 13 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Комета C/2023 A3, сфотографированная 28 сентября 2024 года из Новой Зеландии. Stock
Комету можно будет наблюдать в регионе с 13 по 15 октября Фото:

В небе над Нижней и Верхней Салдой (Свердловская область) заметили комету Цзыцзиньшань-ATLAS. Она является самой яркой за последние 13 лет.

«Ярчайшая комета в небе над Салдой. В эти выходные к Земле приблизилась комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — самая яркая комета за последние 13 лет», — передает группа «вСалде» в соцсети «ВКонтакте».

В «Уральском гидрометцентре» сообщали, что эту комету можно будет увидеть в северных районах региона. Также появился шанс ее заметить у жителей юга и Екатеринбурга после того, как в небе уменьшилась облачность к 13 октября. С 13 по 15 число после 18:30 по местному времени небесное тело будет видно невооруженным глазом на западной стороне горизонта между Венерой и звездой Арктур.

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В небе над Нижней и Верхней Салдой (Свердловская область) заметили комету Цзыцзиньшань-ATLAS. Она является самой яркой за последние 13 лет. «Ярчайшая комета в небе над Салдой. В эти выходные к Земле приблизилась комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — самая яркая комета за последние 13 лет», — передает группа «вСалде» в соцсети «ВКонтакте». В «Уральском гидрометцентре» сообщали, что эту комету можно будет увидеть в северных районах региона. Также появился шанс ее заметить у жителей юга и Екатеринбурга после того, как в небе уменьшилась облачность к 13 октября. С 13 по 15 число после 18:30 по местному времени небесное тело будет видно невооруженным глазом на западной стороне горизонта между Венерой и звездой Арктур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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