В небе над Нижней и Верхней Салдой (Свердловская область) заметили комету Цзыцзиньшань-ATLAS. Она является самой яркой за последние 13 лет.
«Ярчайшая комета в небе над Салдой. В эти выходные к Земле приблизилась комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — самая яркая комета за последние 13 лет», — передает группа «вСалде» в соцсети «ВКонтакте».
В «Уральском гидрометцентре» сообщали, что эту комету можно будет увидеть в северных районах региона. Также появился шанс ее заметить у жителей юга и Екатеринбурга после того, как в небе уменьшилась облачность к 13 октября. С 13 по 15 число после 18:30 по местному времени небесное тело будет видно невооруженным глазом на западной стороне горизонта между Венерой и звездой Арктур.
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