Тысячи свердловчан пришли отпраздновать Первомай с новой властью. Фото, видео

01 мая 2025 в 10:15 Размер текста - 17 +

Тысячи горожан собрались на «Екатеринбург-Арене» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Традиционная первомайская демонстрация в Екатеринбурге в этом году проходит с новыми лицами — в мероприятии впервые участвуют уральский полпред президента РФ. Артем Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер. Вместе с ними на «Екатеринбург-Арене» собрались тысячи горожан — пенсионеры, студенты, представители различных предприятий и организаций, передает корреспондент URA.RU. В этом году акция проходит под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы» и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее анонсировали организаторы, ожидается порядка пяти тысяч участников, как и в прошлом году. Последние три года первомайская демонстрация проходит в усеченном формате — на «Екатеринбург-Арене». До этого власти и трудящиеся проводили шествие в центре города, участвовали в нем по 20-30 тысяч человек. Сейчас же меры безопасности усилены. Жога стал полпредом в октябре 2024 года. Паслер исполняет обязанности свердловского губернатора с 26 марта. Фото: Диана Казакова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Традиционная первомайская демонстрация в Екатеринбурге в этом году проходит с новыми лицами — в мероприятии впервые участвуют уральский полпред президента РФ. Артем Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер. Вместе с ними на «Екатеринбург-Арене» собрались тысячи горожан — пенсионеры, студенты, представители различных предприятий и организаций, передает корреспондент URA.RU. В этом году акция проходит под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы» и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее анонсировали организаторы, ожидается порядка пяти тысяч участников, как и в прошлом году. Последние три года первомайская демонстрация проходит в усеченном формате — на «Екатеринбург-Арене». До этого власти и трудящиеся проводили шествие в центре города, участвовали в нем по 20-30 тысяч человек. Сейчас же меры безопасности усилены. Жога стал полпредом в октябре 2024 года. Паслер исполняет обязанности свердловского губернатора с 26 марта.