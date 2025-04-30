Традиционная первомайская демонстрация в Екатеринбурге в этом году проходит с новыми лицами — в мероприятии впервые участвуют уральский полпред президента РФ. Артем Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер. Вместе с ними на «Екатеринбург-Арене» собрались тысячи горожан — пенсионеры, студенты, представители различных предприятий и организаций, передает корреспондент URA.RU.
В этом году акция проходит под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы» и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее анонсировали организаторы, ожидается порядка пяти тысяч участников, как и в прошлом году.
Последние три года первомайская демонстрация проходит в усеченном формате — на «Екатеринбург-Арене». До этого власти и трудящиеся проводили шествие в центре города, участвовали в нем по 20-30 тысяч человек. Сейчас же меры безопасности усилены.
Жога стал полпредом в октябре 2024 года. Паслер исполняет обязанности свердловского губернатора с 26 марта.
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