Президент США Рузвельт провел ночь в Свердловске в годы войны

01 мая 2025 в 11:04 Размер текста - 17 +

Историки утверждают, что Рузвельт ночевал в гостинице Кольцово Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Президент США Франклин Рузвельт провел ночь в гостинице аэродрома в Свердловске (ныне Екатеринбург), когда возвращался в Америку с Тегеранской конференции в 1943 году. Об этом интересном факте рассказано в книге «Память. Одна на всех», которая недавно вышла в Екатеринбурге. «Рузвельт добирался до Тегерана осенью 1943 года сложным путем: на борту линкора „Айова“ до Алжира, затем до Каира и уже оттуда на борту самолета Douglas C-54 Skymaster с собственным наименованием Sacred Cow — „священная корова“. Как президент США возвращался после Тегеранской конференции обратно — сведений нет. По воспоминаниям ветеранов аэродрома Кольцово, в ночь с 3 на 4 декабря 1943 года четырехмоторный „Дуглас“ американского президента останавливался в Свердловске», — пишет издание. Со ссылкой на историка Игоря Катенева авторы сообщают, что для высокого гостя приготовили три комнаты на первом этаже аэродромной гостиницы. При этом люксы для начальства располагались на втором этаже. «Работница гостиницы застелила кровати новым бельем, однако через два часа „люди в штатском“ провели инспекцию номеров и приказали застелить кровати не просто новым фабричным, а свежим постиранным бельем. Выбор первого этажа гостиницы был продиктован тем, что Рузвельт передвигался в инвалидной коляске», — объясняют составители книги. Тегеранская конференция впервые за годы Второй мировой войны собрала «большую тройку» — лидеров трех стран: Рузвельта, Сталина и Черчилля. Ее целью было разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и ее союзников. Франклин Рузвельт ночевал в гостиничном номере аэропорта Кольцово Фото: скрин книги «Победа. Одна на всех» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Франклин Рузвельт провел ночь в гостинице аэродрома в Свердловске (ныне Екатеринбург), когда возвращался в Америку с Тегеранской конференции в 1943 году. Об этом интересном факте рассказано в книге «Память. Одна на всех», которая недавно вышла в Екатеринбурге. «Рузвельт добирался до Тегерана осенью 1943 года сложным путем: на борту линкора „Айова“ до Алжира, затем до Каира и уже оттуда на борту самолета Douglas C-54 Skymaster с собственным наименованием Sacred Cow — „священная корова“. Как президент США возвращался после Тегеранской конференции обратно — сведений нет. По воспоминаниям ветеранов аэродрома Кольцово, в ночь с 3 на 4 декабря 1943 года четырехмоторный „Дуглас“ американского президента останавливался в Свердловске», — пишет издание. Со ссылкой на историка Игоря Катенева авторы сообщают, что для высокого гостя приготовили три комнаты на первом этаже аэродромной гостиницы. При этом люксы для начальства располагались на втором этаже. «Работница гостиницы застелила кровати новым бельем, однако через два часа „люди в штатском“ провели инспекцию номеров и приказали застелить кровати не просто новым фабричным, а свежим постиранным бельем. Выбор первого этажа гостиницы был продиктован тем, что Рузвельт передвигался в инвалидной коляске», — объясняют составители книги. Тегеранская конференция впервые за годы Второй мировой войны собрала «большую тройку» — лидеров трех стран: Рузвельта, Сталина и Черчилля. Ее целью было разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и ее союзников.