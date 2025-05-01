Свердловскую область накроет снег

Снег с дождем накроет Свердловскую область в ночь с 1 на 2 мая. Также ожидаются заморозки до -6 градусов. Информация об этом появилась на официальном сайте ГУ МЧС региона.
«Ночью на юге и востоке Свердловской области дождь, мокрый снег, днем дождь. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,+2 градуса, заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-6. Днем ожидается +7, +12 градусов», — сообщили в МЧС Свердловской области.
Дождь с мокрым снегом обещают ночью и в Екатеринбурге. При этом днем особых осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в столице Урала -1,+1 градус, в окрестностях заморозки до -3. Днем воздух прогреется до +8, +10 градусов.
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