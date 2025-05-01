Свердловскую область накроет снег

В МЧС Свердловской области предупредили о заморозках до -6 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночью ожидается снег с дождем
Ночью ожидается снег с дождем Фото:

Снег с дождем накроет Свердловскую область в ночь с 1 на 2 мая. Также ожидаются заморозки до -6 градусов. Информация об этом появилась на официальном сайте ГУ МЧС региона.  

«Ночью на юге и востоке Свердловской области дождь, мокрый снег, днем дождь. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,+2 градуса, заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-6. Днем ожидается +7, +12 градусов», — сообщили в МЧС Свердловской области. 

Дождь с мокрым снегом обещают ночью и в Екатеринбурге. При этом днем особых осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в столице Урала -1,+1 градус, в окрестностях заморозки до -3. Днем воздух прогреется до +8, +10 градусов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снег с дождем накроет Свердловскую область в ночь с 1 на 2 мая. Также ожидаются заморозки до -6 градусов. Информация об этом появилась на официальном сайте ГУ МЧС региона.   «Ночью на юге и востоке Свердловской области дождь, мокрый снег, днем дождь. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,+2 градуса, заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-6. Днем ожидается +7, +12 градусов», — сообщили в МЧС Свердловской области.  Дождь с мокрым снегом обещают ночью и в Екатеринбурге. При этом днем особых осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в столице Урала -1,+1 градус, в окрестностях заморозки до -3. Днем воздух прогреется до +8, +10 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...