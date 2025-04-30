«Еще лежал снег»: Жога, Паслер и Орлов вспомнили Первомай в детстве

Полпред Жога в детстве каждый год участвовал в первомайских шествиях с классом

01 мая 2025 в 12:05 Размер текста - 17 +

Денис Паслер впервые отпраздновал Первомай в статусе главы Свердловской области Фото: Илья Московец © URA.RU Уральский полпред президента РФ Артем Жога в детстве каждый год участвовал в первомайских демонстрациях и шествиях, а еще в этот день часто лежал снег. Для врио свердловского губернатора Дениса Паслера 1 мая была возможность побыть с родителями. Обязательно в праздниках участвовал и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов: ребенком сам сидел на плечах у отца, а когда вырос, садил на шею уже своего сына. По просьбе URA.RU они поделились воспоминаниями о Первомае. «Мое детство прошло в Магаданской области в поселке Оротукан. Во время учебы в школе мы с классом каждый год участвовали в первомайской демонстрации и шествии. Я был октябренком и пионером. Помню, что часто 1 мая у нас еще лежал снег и было холодно», — вспомнил Жога. По словам Паслера, периодически на 1 мая снег лежал и в Североуральске — его родном городе. Этот день для него — про единение. «Это был на самом деле праздник: выходил город целиком, длинные колонны, красиво раскрашенные машины, все друг друга поддерживали. Готовились к нему и в школах, и на предприятиях, было чувство ответственности, чтобы прийти и поддержать друг друга, быть с людьми труда в этот момент. Это важная составляющая, потому что в Североуральске [есть] горнодобывающее предприятие, там трудились и трудятся многие горожане, работа непростая. Для меня это была возможность побыть с родителями, с друзьями родителей и сказать спасибо всем людям, рабочим», — поделился губернатор. У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Первомай ассоциируется с демонстрацией, воздушными шарами, транспарантами, лозунгами, трибуной и с огромным количеством людей. «Я все-таки родился и вырос в Советском Союзе… Люди всегда охотно принимали участие в демонстрациях, потому что в России народ трудолюбивый. Поэтому 1 мая у меня ассоциируется с человеком труда… Каждый год я обязательно принимал участие: и школьником, и студентом. И это было не по принуждению, а по убеждению и большому желанию. Сначала сидел на плечах у отца, когда-то своего сына носил», — поделился Орлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский полпред президента РФ Артем Жога в детстве каждый год участвовал в первомайских демонстрациях и шествиях, а еще в этот день часто лежал снег. Для врио свердловского губернатора Дениса Паслера 1 мая была возможность побыть с родителями. Обязательно в праздниках участвовал и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов: ребенком сам сидел на плечах у отца, а когда вырос, садил на шею уже своего сына. По просьбе URA.RU они поделились воспоминаниями о Первомае. «Мое детство прошло в Магаданской области в поселке Оротукан. Во время учебы в школе мы с классом каждый год участвовали в первомайской демонстрации и шествии. Я был октябренком и пионером. Помню, что часто 1 мая у нас еще лежал снег и было холодно», — вспомнил Жога. По словам Паслера, периодически на 1 мая снег лежал и в Североуральске — его родном городе. Этот день для него — про единение. «Это был на самом деле праздник: выходил город целиком, длинные колонны, красиво раскрашенные машины, все друг друга поддерживали. Готовились к нему и в школах, и на предприятиях, было чувство ответственности, чтобы прийти и поддержать друг друга, быть с людьми труда в этот момент. Это важная составляющая, потому что в Североуральске [есть] горнодобывающее предприятие, там трудились и трудятся многие горожане, работа непростая. Для меня это была возможность побыть с родителями, с друзьями родителей и сказать спасибо всем людям, рабочим», — поделился губернатор. У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Первомай ассоциируется с демонстрацией, воздушными шарами, транспарантами, лозунгами, трибуной и с огромным количеством людей. «Я все-таки родился и вырос в Советском Союзе… Люди всегда охотно принимали участие в демонстрациях, потому что в России народ трудолюбивый. Поэтому 1 мая у меня ассоциируется с человеком труда… Каждый год я обязательно принимал участие: и школьником, и студентом. И это было не по принуждению, а по убеждению и большому желанию. Сначала сидел на плечах у отца, когда-то своего сына носил», — поделился Орлов.