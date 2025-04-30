30 апреля 2025

Свердловчанина наказали за пост в соцсетях

Житель Свердловской области получил штраф за дискредитацию армии РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина разместил в «Одноклассниках» несколько публикаций
Мужчина разместил в «Одноклассниках» несколько публикаций Фото:

Жителя Невьянского района Свердловской области Николая Д. наказали за пост в «Одноклассниках». Суд постановил, что в опубликованной информации были признаки дискредитации Вооруженных сил России. Мужчина получил штраф в размере 30 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. 

Слушания по делу прошли в Невьянским городском суде. Мужчина заявил, что посты не писал, его аккаунт, видимо, взломали. «„Одноклассниками“ пользуюсь только для поиска друзей и выписываю оттуда народную медицину», — процитировали слова свердловчанина в пресс-службе объединенных судов. Добавив, что при назначении штрафа были учтены все обстоятельства дела и доводы стороны защиты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Невьянского района Свердловской области Николая Д. наказали за пост в «Одноклассниках». Суд постановил, что в опубликованной информации были признаки дискредитации Вооруженных сил России. Мужчина получил штраф в размере 30 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.  Слушания по делу прошли в Невьянским городском суде. Мужчина заявил, что посты не писал, его аккаунт, видимо, взломали. «„Одноклассниками“ пользуюсь только для поиска друзей и выписываю оттуда народную медицину», — процитировали слова свердловчанина в пресс-службе объединенных судов. Добавив, что при назначении штрафа были учтены все обстоятельства дела и доводы стороны защиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...