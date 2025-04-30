Свердловчанина наказали за пост в соцсетях

Жителя Невьянского района Свердловской области Николая Д. наказали за пост в «Одноклассниках». Суд постановил, что в опубликованной информации были признаки дискредитации Вооруженных сил России. Мужчина получил штраф в размере 30 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Слушания по делу прошли в Невьянским городском суде. Мужчина заявил, что посты не писал, его аккаунт, видимо, взломали. «„Одноклассниками“ пользуюсь только для поиска друзей и выписываю оттуда народную медицину», — процитировали слова свердловчанина в пресс-службе объединенных судов. Добавив, что при назначении штрафа были учтены все обстоятельства дела и доводы стороны защиты.
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