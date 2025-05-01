На въезде в Каменск-Уральский со стороны Кургана произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека, в числе которых ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«В результате ДТП три человека, один из них ребенок, погибли на месте. Еще трое пострадавших, включая несовершеннолетнего, направлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. На месте трагедии движение транспорта ограничено. Сотрудники полиции ведут работу по установлению деталей случившегося и личностей всех участников аварии.
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