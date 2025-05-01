На въезде в Каменск-Уральский произошло жуткое ДТП, среди погибших ребенок. Фото

В аварии на свердловской трассе погибли три человека, в том числе ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на 109-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган
ДТП произошло на 109-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган Фото:

На въезде в Каменск-Уральский со стороны Кургана произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека, в числе которых ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«В результате ДТП три человека, один из них ребенок, погибли на месте. Еще трое пострадавших, включая несовершеннолетнего, направлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. На месте трагедии движение транспорта ограничено. Сотрудники полиции ведут работу по установлению деталей случившегося и личностей всех участников аварии.

По предварительной информации, столкнулись четыре авто
По предварительной информации, столкнулись четыре авто
Фото:

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На въезде в Каменск-Уральский со стороны Кургана произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека, в числе которых ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «В результате ДТП три человека, один из них ребенок, погибли на месте. Еще трое пострадавших, включая несовершеннолетнего, направлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. На месте трагедии движение транспорта ограничено. Сотрудники полиции ведут работу по установлению деталей случившегося и личностей всех участников аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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