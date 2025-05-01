Грузовик заблокировал движение на трассе «Екатеринбург — Тюмень». Фото

Госавтоинспекция временно ограничила движение на трассе «Екатеринбург — Тюмень»

01 мая 2025 в 10:54 Размер текста - 17 +

На месте работают сотрудники ДПС (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На автодороге «Екатеринбург — Тюмень» введено временное ограничение движения для всех транспортных средств в связи с опрокидыванием грузового автомобиля, который съехал в кювет. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. «На участке с 121 по 128 километр в Камышловском районе в направлении Тюмени проводятся работы по эвакуации грузового автомобиля, который накануне опрокинулся и съехал в кювет из-за разрыва шины. Объезд данного отрезка возможен через 121-й километр западного подъезда к городу Камышлов с последующим возвращением на основную автодорогу „Екатеринбург—Тюмень“», — уточняет ведомство в своем официальном telegram-канале. Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее корректировать маршруты движения и соблюдать меры предосторожности при вождении. Информация о восстановлении транспортного сообщения будет предоставлена дополнительно. Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На автодороге «Екатеринбург — Тюмень» введено временное ограничение движения для всех транспортных средств в связи с опрокидыванием грузового автомобиля, который съехал в кювет. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. «На участке с 121 по 128 километр в Камышловском районе в направлении Тюмени проводятся работы по эвакуации грузового автомобиля, который накануне опрокинулся и съехал в кювет из-за разрыва шины. Объезд данного отрезка возможен через 121-й километр западного подъезда к городу Камышлов с последующим возвращением на основную автодорогу „Екатеринбург—Тюмень“», — уточняет ведомство в своем официальном telegram-канале. Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее корректировать маршруты движения и соблюдать меры предосторожности при вождении. Информация о восстановлении транспортного сообщения будет предоставлена дополнительно.