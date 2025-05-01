Грузовик заблокировал движение на трассе «Екатеринбург — Тюмень». Фото

Госавтоинспекция временно ограничила движение на трассе «Екатеринбург — Тюмень»
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На месте работают сотрудники ДПС (архивное фото) Фото:

На автодороге «Екатеринбург — Тюмень» введено временное ограничение движения для всех транспортных средств в связи с опрокидыванием грузового автомобиля, который съехал в кювет. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

«На участке с 121 по 128 километр в Камышловском районе в направлении Тюмени проводятся работы по эвакуации грузового автомобиля, который накануне опрокинулся и съехал в кювет из-за разрыва шины. Объезд данного отрезка возможен через 121-й километр западного подъезда к городу Камышлов с последующим возвращением на основную автодорогу „Екатеринбург—Тюмень“», — уточняет ведомство в своем официальном telegram-канале.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее корректировать маршруты движения и соблюдать меры предосторожности при вождении. Информация о восстановлении транспортного сообщения будет предоставлена дополнительно.

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На автодороге «Екатеринбург — Тюмень» введено временное ограничение движения для всех транспортных средств в связи с опрокидыванием грузового автомобиля, который съехал в кювет. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. «На участке с 121 по 128 километр в Камышловском районе в направлении Тюмени проводятся работы по эвакуации грузового автомобиля, который накануне опрокинулся и съехал в кювет из-за разрыва шины. Объезд данного отрезка возможен через 121-й километр западного подъезда к городу Камышлов с последующим возвращением на основную автодорогу „Екатеринбург—Тюмень“», — уточняет ведомство в своем официальном telegram-канале. Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее корректировать маршруты движения и соблюдать меры предосторожности при вождении. Информация о восстановлении транспортного сообщения будет предоставлена дополнительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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