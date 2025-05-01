На автодороге «Екатеринбург — Тюмень» введено временное ограничение движения для всех транспортных средств в связи с опрокидыванием грузового автомобиля, который съехал в кювет. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
«На участке с 121 по 128 километр в Камышловском районе в направлении Тюмени проводятся работы по эвакуации грузового автомобиля, который накануне опрокинулся и съехал в кювет из-за разрыва шины. Объезд данного отрезка возможен через 121-й километр западного подъезда к городу Камышлов с последующим возвращением на основную автодорогу „Екатеринбург—Тюмень“», — уточняет ведомство в своем официальном telegram-канале.
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее корректировать маршруты движения и соблюдать меры предосторожности при вождении. Информация о восстановлении транспортного сообщения будет предоставлена дополнительно.
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