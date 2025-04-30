30 апреля 2025

В Екатеринбурге насмерть сбили человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Личность погибшего не установлена
Личность погибшего не установлена Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щорса и Союзная произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает telegram-канал «Е1».

«Посреди дороги лежит накрытое тело. Чуть поодаль — электросамокат», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris, мужчина 1998 года рождения, следовал от улицы Московская в сторону улицы 8 Марта. В это время он совершил наезд на молодого человека, который пересекал перекресток слева направо по ходу движения автомобиля на арендованном электросамокате, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП 25-летний мужчина, передвигавшийся на средстве индивидуальной мобильности, получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков»,  — сообщили в ГИБДД.

Обновлено в 05:45. В третий и четвертый абзацы добавлен комментарий Госавтоинспекции Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щорса и Союзная произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает telegram-канал «Е1». «Посреди дороги лежит накрытое тело. Чуть поодаль — электросамокат», — говорится в сообщении. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris, мужчина 1998 года рождения, следовал от улицы Московская в сторону улицы 8 Марта. В это время он совершил наезд на молодого человека, который пересекал перекресток слева направо по ходу движения автомобиля на арендованном электросамокате, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. «В результате ДТП 25-летний мужчина, передвигавшийся на средстве индивидуальной мобильности, получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков»,  — сообщили в ГИБДД. Обновлено в 05:45. В третий и четвертый абзацы добавлен комментарий Госавтоинспекции Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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