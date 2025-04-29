Возрождение храмов, помощь детям и городу: Фонду святой Екатерины восемь лет

Строительство пансионата долечивания онкобольных детей, центра ухода за неизлечимо больными, обновление парков и возрождение храмов по всему Уралу — это далеко не все, что успел сделать Фонд святой Екатерины за восемь лет работы в Екатеринбурге. Детальнее о том, что сделали благотворители — в материале URA.RU ко дню рождения фонда.
В апреле 2017 года группа крупных уральских бизнесменов создала Фонд святой Екатерины. Это стало ответом на призыв митрополита Кирилла к объединению людей, готовых совершать добро. В число меценатов вошли Андрей Козицын (УГМК), Игорь Алтушкин («Русская медная компания»), Андрей Симановский («Сима-ленд») и другие. Кроме того, в число учредителей вошли и некоторые другие компании: «Таганский ряд», «Уралмашзавод», «УБРиР» и другие.
Миссией Фонда с самого начала являлась помощь нуждающимся и поддержка различных инициатив в духовной жизни, культуре, благоустройстве. На сегодняшний день уже трудно представить столицу Урала без Фонда святой Екатерины.
«Фонд абсолютно утвердился в сообществе Екатеринбурга, стал своего рода визитной карточкой нашего города. Когда я оказываюсь в каких-то иных местах и произношу эти слова: „Фонд святой Екатерины“, то на меня многозначительно смотрят: „Знаем, знаем, вот вам повезло, вот какие у вас люди, какие дела у вас совершают“. Я думаю, что если начать перечислять все добрые и благие дела, которые были совершены за восемь лет, на это понадобится месяц», — сказал митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений, награждая сотрудников Фонда.
Возрождение храмов
Одним из главных направлений работы является обновление и реконструкция храмов. В селе Новоипатово (Сысертский городской округ) Фонд поддержал реконструкцию старинного храма Архангела Михаила. В здании демонтировали старые кирпичи, залили пол, рядом построили воскресную школу и хозяйственные объекты. В 2024 году митрополит Евгений освятил храм.
«Фонд святой Екатерины вдохнул в село Новоипатово какую-то новую жизнь. Восстановление храма Архангела Михаила и все что вокруг, все стало совершенно по-другому. Появляется уверенность, в том, что сельские территории будут жить и дальше развиваться. Как это и должно быть в России. Малые территории — это сила нашей страны», — сказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.
- Еще одним знаковым моментом в возрождении православных святынь Урала стало строительство храма Александра Невского на набережной реки Нейва в Алапаевске.
Храм Святого благоверного князя Александра Невского изначально строился в 19 веке. Первый камень был заложен в 1888 году — к 900-летию Крещения Руси и в память об императоре Александре II, освободившем крестьян от крепостного права. В 1895 году храм освятили, а спустя 35 лет закрыли. Здание сначала превратили в кинотеатр «Безбожник», а потом и вовсе разобрали на кирпичи.
- В 2024 году на берегу озера Шарташ усилиями Фонда была построена Свято-Елисаветинская обитель (хоспис), где сестры милосердия 24 часа в сутки ухаживают за неизлечимо больными людьми, которые не могут жить без поддержки.
В данный момент хоспис уже функционирует, но работы продолжаются. В здании обители обустраивают Владимиро-Елисаветинский храм.
Забота о детях
Для детей с онкологией и гематологией в год 300-летия Екатеринбурга открыли Пансионат долечивания. Это уникальный для России проект, призванный кратно увеличить количество пациентов, которым оказывается необходимая помощь. За первый год работы показатели были впечатляющими: через пансионат прошли около 900 семей и 723 ребенка получили помощь в дневном стационаре.
В строительстве принимали участие учредители Фонда святой Екатерины, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, генеральный директор «Ривьера-Инвест-Екб» Валерий Малышев, директор строительной компании PRINZIP Геннадий Черных, генеральный директор УК «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер и президент БФ «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.
- В Полевском (Свердловская область) Фонд отремонтировал бассейн для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фонд откликнулся на просьбу сотрудников детского сада, они долгое время своими силами пытались поддерживать чашу в надлежащем состоянии, но за 30 лет эксплуатации он стал опасен из-за сколов плитки. Специалисты восстанавливали объект около месяца.
- Учредители Фонда взяли на себя ремонт уникального детского сада, куда ходят ребята с расстройством аутистического спектра и задержкой психического развития. Учреждение ждало ремонта 55 лет. Благодаря спонсорам и волонтерам в каждой группе установили специальные замки на окна, покрасили стены, обновили часть штор и обновили плитку для замены в столовой и на кухне.
Внимание к медицине
В тяжелый период, когда вся страна была охвачена коронавирусной инфекцией, меценаты вручили городу суммарно 75 автомобилей скорой помощи. Тогда это позволило полностью покрыть потребности Екатеринбурга.
- Кроме того, врачей и медперсонал снабдили защитными масками. Полмиллиона средств защиты Фонд поставил в 20 больниц региона.
В 2020 году на ликвидацию негативных последствий коронавируса было затрачено более 1,4 миллиарда рублей. В начале эпидемии учредители закупили для медиков респираторы, костюмы, перчатки, очки, термометры и экспресс-тесты. Шесть самолетов гуманитарного груза стоимостью более 400 миллионов рублей были доставлены в Екатеринбург и распределены по больницам Свердловской и Челябинской областей.
Фонд не раз помогал медикам города. Так в апреле 2021-го в автопарке Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина появился современный автомобиль скорой помощи. А еще раньше — ожоговое отделение ДГКБ №9 получило современный аппарат для пластической хирургии.
Развитие города
В 2023 году в парке Энгельса провели реконструкцию, там установили дренажную систему для откачивания грунтовых вод. Благодаря этому, как год спустя сообщали специалисты Фонда, дорожки парка не затопило весной, а дети и взрослые смогли посещать его без опасений.
- Внимание сотен тысяч жителей привлекло уникальное выставочное пространство «Николай Кузнецов. Человек — легенда». Впервые выставка открылась в 2021-м, за три года существования экспозицию посетили сотни военных, актеров и спортсменов.
- Памятник героям МЧС, посвященный 375-летию со дня появления в России службы пожарной охраны, открыли в Екатеринбурге. Триптих из бронзы изображает пожарного времен Российской империи, СССР и современной РФ. Он установлен рядом с главным управлением МЧС по Свердловской области, в сквере имени Геннадия Гуляева. Именно под его руководством экстренные службы тушили пожар на Белоярской АЭС в 1978 году.
- В июне 2021-го в парке "Россия — моя история" было воссоздано Ледовое побоище и битва на Неве. Проект стал частью экспозиции "Александр Невский". Тогда на 800 "квадратах" авторы объединили иммерсивные и игровые технологии погружения, голографические проекции и дополненную реальность.
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