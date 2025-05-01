В трамвае Верхняя Пышма — Екатеринбург произошел инцидент с участием нетрезвой пассажирки: женщина ударила несовершеннолетнюю девушку бутылкой водки по голове. Видео происшествия опубликовал telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
На видео можно увидеть, как женщина в состоянии алкогольного опьянения вела себя неадекватно, ругалась с пассажирами и кондуктором. Когда она заметила, что ее снимают на камеру телефона, то попыталась забрать смартфон, но ничего не вышло. Спустя несколько секунд женщина достала бутылку водки из сумки и разбила ее об голову сидевшей рядом девушки.
Пострадавшую госпитализировали. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области, ответ ожидается.
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