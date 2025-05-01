В Верхней Пышме девочке разбили голову бутылкой водки. Видео

В Верхней Пышме девочке разбили голову бутылкой водки. Видео
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам свидетелей, женщина была пьяна и проявляла признаки агрессии
По словам свидетелей, женщина была пьяна и проявляла признаки агрессии Фото:

В трамвае Верхняя Пышма — Екатеринбург произошел инцидент с участием нетрезвой пассажирки: женщина ударила несовершеннолетнюю девушку бутылкой водки по голове. Видео происшествия опубликовал telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

На видео можно увидеть, как женщина в состоянии алкогольного опьянения вела себя неадекватно, ругалась с пассажирами и кондуктором. Когда она заметила, что ее снимают на камеру телефона, то попыталась забрать смартфон, но ничего не вышло. Спустя несколько секунд женщина достала бутылку водки из сумки и разбила ее об голову сидевшей рядом девушки.

Пострадавшую госпитализировали. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области, ответ ожидается.

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В трамвае Верхняя Пышма — Екатеринбург произошел инцидент с участием нетрезвой пассажирки: женщина ударила несовершеннолетнюю девушку бутылкой водки по голове. Видео происшествия опубликовал telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». На видео можно увидеть, как женщина в состоянии алкогольного опьянения вела себя неадекватно, ругалась с пассажирами и кондуктором. Когда она заметила, что ее снимают на камеру телефона, то попыталась забрать смартфон, но ничего не вышло. Спустя несколько секунд женщина достала бутылку водки из сумки и разбила ее об голову сидевшей рядом девушки. Пострадавшую госпитализировали. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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