30 апреля 2025

Жительница Екатеринбурга наняла киллера для убийства мужа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Киллер должен был устранить мужа (архианое фото) Фото:

В Екатеринбурге правоохранительные органы пресекли попытку организации убийства, заказанного местной жительницей против собственного мужа. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Женщина решила избавиться от супруга и для этого привлекла наемного убийцу. Однако сотрудники полиции своевременно вмешались и задержали исполнителя, предотвратив реализацию преступного замысла. В результате муж не пострадал, а планы злоумышленников были раскрыты», — отметил собеседник агентства.

Оба подозреваемых были задержаны. В объединенной пресс-службе судов Свердловской области URA.RU уточнили, что в настоящее время в Кировском районном суде Екатеринбурга рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

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В Екатеринбурге правоохранительные органы пресекли попытку организации убийства, заказанного местной жительницей против собственного мужа. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Женщина решила избавиться от супруга и для этого привлекла наемного убийцу. Однако сотрудники полиции своевременно вмешались и задержали исполнителя, предотвратив реализацию преступного замысла. В результате муж не пострадал, а планы злоумышленников были раскрыты», — отметил собеседник агентства. Оба подозреваемых были задержаны. В объединенной пресс-службе судов Свердловской области URA.RU уточнили, что в настоящее время в Кировском районном суде Екатеринбурга рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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