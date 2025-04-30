Жительница Екатеринбурга наняла киллера для убийства мужа

В Екатеринбурге правоохранительные органы пресекли попытку организации убийства, заказанного местной жительницей против собственного мужа. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Женщина решила избавиться от супруга и для этого привлекла наемного убийцу. Однако сотрудники полиции своевременно вмешались и задержали исполнителя, предотвратив реализацию преступного замысла. В результате муж не пострадал, а планы злоумышленников были раскрыты», — отметил собеседник агентства.
Оба подозреваемых были задержаны. В объединенной пресс-службе судов Свердловской области URA.RU уточнили, что в настоящее время в Кировском районном суде Екатеринбурга рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.
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