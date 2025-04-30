Жительница Екатеринбурга наняла киллера для убийства мужа

01 мая 2025 в 14:40 Размер текста - 17 +

Киллер должен был устранить мужа (архианое фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге правоохранительные органы пресекли попытку организации убийства, заказанного местной жительницей против собственного мужа. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Женщина решила избавиться от супруга и для этого привлекла наемного убийцу. Однако сотрудники полиции своевременно вмешались и задержали исполнителя, предотвратив реализацию преступного замысла. В результате муж не пострадал, а планы злоумышленников были раскрыты», — отметил собеседник агентства. Оба подозреваемых были задержаны. В объединенной пресс-службе судов Свердловской области URA.RU уточнили, что в настоящее время в Кировском районном суде Екатеринбурга рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге правоохранительные органы пресекли попытку организации убийства, заказанного местной жительницей против собственного мужа. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Женщина решила избавиться от супруга и для этого привлекла наемного убийцу. Однако сотрудники полиции своевременно вмешались и задержали исполнителя, предотвратив реализацию преступного замысла. В результате муж не пострадал, а планы злоумышленников были раскрыты», — отметил собеседник агентства. Оба подозреваемых были задержаны. В объединенной пресс-службе судов Свердловской области URA.RU уточнили, что в настоящее время в Кировском районном суде Екатеринбурга рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.