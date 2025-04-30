Как в Екатеринбурге 101 год назад прошла первая демонстрация в честь 1 Мая. Видео

Архив сохранил кадры демонстрации, которая прошла в Екатеринбурге 101 год назад

01 мая 2025 в 09:01 Размер текста - 17 +

Традиция отмечать Первомай сохранилась в Екатеринбурге и спустя столетие Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Ровно 101 год назад в Екатеринбурге (тогда он еще не был переименован в Свердловск) прошла первая демонстрация, посвященная Первомаю. Кадры немой кинохроники сохранились в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов (РГАКФД). URA.RU предлагает посмотреть их и вспомнить, как наши предки-земляки отмечали День весны и труда. На кадрах видно, как возле Дома профсоюзов (дом Севастьянова на пересечении улиц Ленина и Горького) проходят колонны с рабочими, крестьянами, военными, буденовцами, пожарными, пионерами. Лица у людей серьезные и торжественные. Повсюду мелькают знамена, флаги, плакаты, по городу катят автомобили и повозки, запряженные лошадьми. «Лучшая память Владимиру Ленину — крепкий союз рабочих и крестьян», «100 000 рабочих за идею братства людей», «Так томятся в когтях капитализма», «Книга — лучший друг рабочего» — такие мелькают лозунги и играет духовой оркестр. Современное значение первомайский праздник приобрел в конце XIX века. 1 мая 1886 года началась забастовка рабочих в Чикаго: они требовали восьмичасового рабочего дня и улучшения условий труда. Столкновения с полицией продолжались несколько дней и достигли апогея 4 мая: в этот день произошла Хеймаркетская бойня, в которой более 100 человек получили ранения. В память об этом событии в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала установил День международной солидарности трудящихся, который должны были ежегодно отмечать 1 мая. В России Первомай объявили государственным праздником после Октябрьской революции в 1917 году, но до 1970-х он назывался Днем Интернационала. Потом его стали именовать Днем международной солидарности трудящихся, а в 1992-м переиначили в Праздник весны и труда. Подробнее о сути и традициях Первомая, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ровно 101 год назад в Екатеринбурге (тогда он еще не был переименован в Свердловск) прошла первая демонстрация, посвященная Первомаю. Кадры немой кинохроники сохранились в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов (РГАКФД). URA.RU предлагает посмотреть их и вспомнить, как наши предки-земляки отмечали День весны и труда. На кадрах видно, как возле Дома профсоюзов (дом Севастьянова на пересечении улиц Ленина и Горького) проходят колонны с рабочими, крестьянами, военными, буденовцами, пожарными, пионерами. Лица у людей серьезные и торжественные. Повсюду мелькают знамена, флаги, плакаты, по городу катят автомобили и повозки, запряженные лошадьми. «Лучшая память Владимиру Ленину — крепкий союз рабочих и крестьян», «100 000 рабочих за идею братства людей», «Так томятся в когтях капитализма», «Книга — лучший друг рабочего» — такие мелькают лозунги и играет духовой оркестр. Современное значение первомайский праздник приобрел в конце XIX века. 1 мая 1886 года началась забастовка рабочих в Чикаго: они требовали восьмичасового рабочего дня и улучшения условий труда. Столкновения с полицией продолжались несколько дней и достигли апогея 4 мая: в этот день произошла Хеймаркетская бойня, в которой более 100 человек получили ранения. В память об этом событии в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала установил День международной солидарности трудящихся, который должны были ежегодно отмечать 1 мая. В России Первомай объявили государственным праздником после Октябрьской революции в 1917 году, но до 1970-х он назывался Днем Интернационала. Потом его стали именовать Днем международной солидарности трудящихся, а в 1992-м переиначили в Праздник весны и труда. Подробнее о сути и традициях Первомая, — в материале URA.RU.