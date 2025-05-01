Баскетболистки УГМК в 18-й раз выиграли чемпионат России

Баскетболистки УГМК (Екатеринбург) одержали выездную победу над командой «Надежда» (Оренбург) в третьем матче финальной серии женской Премьер-лиги. Победа позволила екатеринбургскому клубу выиграть финальную серию со счетом 3—0 и завоевать чемпионский титул в 18-й раз в истории. Для УГМК это третья подряд победа в национальном первенстве.
«Игра завершилась со счетом 88:56 (по четвертям — 24:24, 23:12, 25:10, 16:10). В составе УГМК наиболее результативной оказалась Александрия Бентли, на счету которой 15 очков», — говорится в посте официального telegram-канала «лисичек». Лучшей по результативности в составе оренбургской команды стала разыгрывающий защитник Эшли Беверли-Келли, набравшая 16 очков.
В противостоянии за третье место московская МБА ведет в серии против красноярского «Енисея» со счетом 2—1. Четвертая встреча состоится 2 мая в Красноярске.
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