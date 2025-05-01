Баскетболистки УГМК в 18-й раз выиграли чемпионат России

УГМК стал 18-кратным чемпионом России по баскетболу среди женских команд

01 мая 2025 в 21:05 Размер текста - 17 +

УГМК третий раз подряд стал чемпионом России (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Баскетболистки УГМК (Екатеринбург) одержали выездную победу над командой «Надежда» (Оренбург) в третьем матче финальной серии женской Премьер-лиги. Победа позволила екатеринбургскому клубу выиграть финальную серию со счетом 3—0 и завоевать чемпионский титул в 18-й раз в истории. Для УГМК это третья подряд победа в национальном первенстве. «Игра завершилась со счетом 88:56 (по четвертям — 24:24, 23:12, 25:10, 16:10). В составе УГМК наиболее результативной оказалась Александрия Бентли, на счету которой 15 очков», — говорится в посте официального telegram-канала «лисичек». Лучшей по результативности в составе оренбургской команды стала разыгрывающий защитник Эшли Беверли-Келли, набравшая 16 очков. В противостоянии за третье место московская МБА ведет в серии против красноярского «Енисея» со счетом 2—1. Четвертая встреча состоится 2 мая в Красноярске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Баскетболистки УГМК (Екатеринбург) одержали выездную победу над командой «Надежда» (Оренбург) в третьем матче финальной серии женской Премьер-лиги. Победа позволила екатеринбургскому клубу выиграть финальную серию со счетом 3—0 и завоевать чемпионский титул в 18-й раз в истории. Для УГМК это третья подряд победа в национальном первенстве. «Игра завершилась со счетом 88:56 (по четвертям — 24:24, 23:12, 25:10, 16:10). В составе УГМК наиболее результативной оказалась Александрия Бентли, на счету которой 15 очков», — говорится в посте официального telegram-канала «лисичек». Лучшей по результативности в составе оренбургской команды стала разыгрывающий защитник Эшли Беверли-Келли, набравшая 16 очков. В противостоянии за третье место московская МБА ведет в серии против красноярского «Енисея» со счетом 2—1. Четвертая встреча состоится 2 мая в Красноярске.