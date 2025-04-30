30 апреля 2025

Выбрана дата прощания с погибшей в Таиланде екатеринбурженкой. Фото

Умершую в Таиланде фотографа из Екатеринбурга Толстухину похоронят 3 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Дарье Толстухиной было 33 года (архивное фото) Фото:

Фотографа из Екатеринбурга Дарью Толстухину, которая впала в кому в Таиланде и скончалась из-за дилатационной кардиомиопатии, похоронят третьего мая. Об этом сообщил брат девушки Егор Толстухин.

«Прощание состоится с 13:00 до 14:00 в траурном зале при крематории на Сибирском тракте. После этого Дарью похоронят на Широкореченском кладбище. Поминальный обед пройдет в ресторане бизнес-отеля USTA Hotels», — говорится в посте во «ВКонтакте».

Толстухина скончалась 23 апреля. Перед этим девять дней она провела в глубокой коме — после двух остановок сердца. Она потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено. Редакция URA.RU приносит искренние соболезнования родным и близким.

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Фотографа из Екатеринбурга Дарью Толстухину, которая впала в кому в Таиланде и скончалась из-за дилатационной кардиомиопатии, похоронят третьего мая. Об этом сообщил брат девушки Егор Толстухин. «Прощание состоится с 13:00 до 14:00 в траурном зале при крематории на Сибирском тракте. После этого Дарью похоронят на Широкореченском кладбище. Поминальный обед пройдет в ресторане бизнес-отеля USTA Hotels», — говорится в посте во «ВКонтакте». Толстухина скончалась 23 апреля. Перед этим девять дней она провела в глубокой коме — после двух остановок сердца. Она потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено. Редакция URA.RU приносит искренние соболезнования родным и близким.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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