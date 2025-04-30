Выбрана дата прощания с погибшей в Таиланде екатеринбурженкой. Фото

Умершую в Таиланде фотографа из Екатеринбурга Толстухину похоронят 3 мая

01 мая 2025 в 17:29 Размер текста - 17 +

Дарье Толстухиной было 33 года (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фотографа из Екатеринбурга Дарью Толстухину, которая впала в кому в Таиланде и скончалась из-за дилатационной кардиомиопатии, похоронят третьего мая. Об этом сообщил брат девушки Егор Толстухин. «Прощание состоится с 13:00 до 14:00 в траурном зале при крематории на Сибирском тракте. После этого Дарью похоронят на Широкореченском кладбище. Поминальный обед пройдет в ресторане бизнес-отеля USTA Hotels», — говорится в посте во «ВКонтакте». Толстухина скончалась 23 апреля. Перед этим девять дней она провела в глубокой коме — после двух остановок сердца. Она потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено. Редакция URA.RU приносит искренние соболезнования родным и близким. Фото опубликовал Егор Толстухин в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фотографа из Екатеринбурга Дарью Толстухину, которая впала в кому в Таиланде и скончалась из-за дилатационной кардиомиопатии, похоронят третьего мая. Об этом сообщил брат девушки Егор Толстухин. «Прощание состоится с 13:00 до 14:00 в траурном зале при крематории на Сибирском тракте. После этого Дарью похоронят на Широкореченском кладбище. Поминальный обед пройдет в ресторане бизнес-отеля USTA Hotels», — говорится в посте во «ВКонтакте». Толстухина скончалась 23 апреля. Перед этим девять дней она провела в глубокой коме — после двух остановок сердца. Она потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено. Редакция URA.RU приносит искренние соболезнования родным и близким.