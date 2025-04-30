30 апреля 2025

На Урале предложили сократить рабочий день до четырех часов. Видео

Глава свердловских профсоюзов предложил сократить рабочий день до 4 часов
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Выступление Андрея Ветлужского в правительстве Свердловской области. Екатеринбург, ветлужских андрей
Андрей Ветлужских считает, что сотрудникам надо увеличить зарплату, чтобы бизнесу было выгоднее покупать роботов (архивное фото) Фото:

Глава Федерации профсоюзов Свердловской области выступил с инициативой установить для всех работников, независимо от пола, четырехчасовой рабочий день при условии сохранения текущего уровня заработной платы. Такое заявление Андрей Ветлужских сделал на ОТВ в программе «Акцент».

«Надо обеспечить людям зарплату, чтобы они могли достойно жить и содержать семью. Но бизнес должен вкладываться в повышение производительности труда, чтобы уровень автоматизации давал возможность человеку за 6—4 часа заработать ту зарплату, которая обеспечивает его жизнь. Не только для женщин, но и для мужчин, для всех надо сокращать», — рассказал Андрей Ветлужских.

Глава свердловских профсоюзов убежден, что повышение заработной платы сотрудникам может стимулировать бизнес к более активному внедрению роботизации. По его словам, в настоящее время предприниматели зачастую либо инвестируют в зарубежные компании, либо расходуют средства на предметы роскоши. Однако если увеличить расходы на приобретение робототехники, это позволит сократить продолжительность рабочего времени для людей. Ветлужских подчеркнул, что следует сформировать у бизнеса понимание необходимости увеличения зарплат работникам, чтобы автоматизация и внедрение роботов стали для компаний более экономически целесообразными по сравнению с выплатой высоких заработных плат.

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Глава Федерации профсоюзов Свердловской области выступил с инициативой установить для всех работников, независимо от пола, четырехчасовой рабочий день при условии сохранения текущего уровня заработной платы. Такое заявление Андрей Ветлужских сделал на ОТВ в программе «Акцент». «Надо обеспечить людям зарплату, чтобы они могли достойно жить и содержать семью. Но бизнес должен вкладываться в повышение производительности труда, чтобы уровень автоматизации давал возможность человеку за 6—4 часа заработать ту зарплату, которая обеспечивает его жизнь. Не только для женщин, но и для мужчин, для всех надо сокращать», — рассказал Андрей Ветлужских. Глава свердловских профсоюзов убежден, что повышение заработной платы сотрудникам может стимулировать бизнес к более активному внедрению роботизации. По его словам, в настоящее время предприниматели зачастую либо инвестируют в зарубежные компании, либо расходуют средства на предметы роскоши. Однако если увеличить расходы на приобретение робототехники, это позволит сократить продолжительность рабочего времени для людей. Ветлужских подчеркнул, что следует сформировать у бизнеса понимание необходимости увеличения зарплат работникам, чтобы автоматизация и внедрение роботов стали для компаний более экономически целесообразными по сравнению с выплатой высоких заработных плат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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