На Урале предложили сократить рабочий день до четырех часов. Видео

Глава свердловских профсоюзов предложил сократить рабочий день до 4 часов

01 мая 2025 в 13:39 Размер текста - 17 +

Андрей Ветлужских считает, что сотрудникам надо увеличить зарплату, чтобы бизнесу было выгоднее покупать роботов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Федерации профсоюзов Свердловской области выступил с инициативой установить для всех работников, независимо от пола, четырехчасовой рабочий день при условии сохранения текущего уровня заработной платы. Такое заявление Андрей Ветлужских сделал на ОТВ в программе «Акцент». «Надо обеспечить людям зарплату, чтобы они могли достойно жить и содержать семью. Но бизнес должен вкладываться в повышение производительности труда, чтобы уровень автоматизации давал возможность человеку за 6—4 часа заработать ту зарплату, которая обеспечивает его жизнь. Не только для женщин, но и для мужчин, для всех надо сокращать», — рассказал Андрей Ветлужских. Глава свердловских профсоюзов убежден, что повышение заработной платы сотрудникам может стимулировать бизнес к более активному внедрению роботизации. По его словам, в настоящее время предприниматели зачастую либо инвестируют в зарубежные компании, либо расходуют средства на предметы роскоши. Однако если увеличить расходы на приобретение робототехники, это позволит сократить продолжительность рабочего времени для людей. Ветлужских подчеркнул, что следует сформировать у бизнеса понимание необходимости увеличения зарплат работникам, чтобы автоматизация и внедрение роботов стали для компаний более экономически целесообразными по сравнению с выплатой высоких заработных плат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Федерации профсоюзов Свердловской области выступил с инициативой установить для всех работников, независимо от пола, четырехчасовой рабочий день при условии сохранения текущего уровня заработной платы. Такое заявление Андрей Ветлужских сделал на ОТВ в программе «Акцент». «Надо обеспечить людям зарплату, чтобы они могли достойно жить и содержать семью. Но бизнес должен вкладываться в повышение производительности труда, чтобы уровень автоматизации давал возможность человеку за 6—4 часа заработать ту зарплату, которая обеспечивает его жизнь. Не только для женщин, но и для мужчин, для всех надо сокращать», — рассказал Андрей Ветлужских. Глава свердловских профсоюзов убежден, что повышение заработной платы сотрудникам может стимулировать бизнес к более активному внедрению роботизации. По его словам, в настоящее время предприниматели зачастую либо инвестируют в зарубежные компании, либо расходуют средства на предметы роскоши. Однако если увеличить расходы на приобретение робототехники, это позволит сократить продолжительность рабочего времени для людей. Ветлужских подчеркнул, что следует сформировать у бизнеса понимание необходимости увеличения зарплат работникам, чтобы автоматизация и внедрение роботов стали для компаний более экономически целесообразными по сравнению с выплатой высоких заработных плат.