Сенатор Шептий обратился к легенде русского волейбола Карполю. Фото

Виктор Шептий поздравил Николая Карполя с 87-летием

01 мая 2025 в 18:21 Размер текста - 17 +

Николаю Карполю исполнилось 87 лет (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий поздравил с днем рождения главного тренера волейбольного клуба «Уралочка» Николая Карполя, подчеркнув его значительный вклад в формирование победных традиций российской волейбольной школы, а также в продвижение этого вида спорта. Поздравительное сообщение Шептий опубликовал в соцсети. «Поздравляем с 87-летием великого Николая Васильевича Карполя, Героя Труда, заслуженного тренера СССР и России, дважды приводившего женскую волейбольную команду к олимпийским вершинам! Здоровья Вам и успехов в служении российскому спорту!» — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Карполь родился 1 мая 1938 года в деревне Березница, которая ныне входит в Пружанский район Брестской области Республики Беларусь. В 1956 году он переехал на Средний Урал. В 1969 году Николай Карполь был назначен главным тренером «Уралочки». В 1978-1982 и 1987—2005 годах он также тренировал женские сборные СССР и России. Под его руководством отечественные спортсменки два раза выигрывали Олимпиаду (1980 — Москва, 1988 — Сеул), чемпионат мира (1990 — Китай) и Европы (1979 — Франция, 1989 — ФРГ, 1991 — Италия, 1993 — Чехия, 1997 — Чехия, 1999 — Италия, 2001 — Болгария). Карполь является самым титулованным тренеров в истории мирового волейбола. Он также удостоен званий заслуженного тренера СССР и РСФСР, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, а также является Героем Труда Российской Федерации. В 2021 году в Екатеринбурге была открыта Академия волейбола, названная в честь выдающегося наставника. Фото опубликовано на личной странице Виктора Шептия в соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий поздравил с днем рождения главного тренера волейбольного клуба «Уралочка» Николая Карполя, подчеркнув его значительный вклад в формирование победных традиций российской волейбольной школы, а также в продвижение этого вида спорта. Поздравительное сообщение Шептий опубликовал в соцсети. «Поздравляем с 87-летием великого Николая Васильевича Карполя, Героя Труда, заслуженного тренера СССР и России, дважды приводившего женскую волейбольную команду к олимпийским вершинам! Здоровья Вам и успехов в служении российскому спорту!» — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Карполь родился 1 мая 1938 года в деревне Березница, которая ныне входит в Пружанский район Брестской области Республики Беларусь. В 1956 году он переехал на Средний Урал. В 1969 году Николай Карполь был назначен главным тренером «Уралочки». В 1978-1982 и 1987—2005 годах он также тренировал женские сборные СССР и России. Под его руководством отечественные спортсменки два раза выигрывали Олимпиаду (1980 — Москва, 1988 — Сеул), чемпионат мира (1990 — Китай) и Европы (1979 — Франция, 1989 — ФРГ, 1991 — Италия, 1993 — Чехия, 1997 — Чехия, 1999 — Италия, 2001 — Болгария). Карполь является самым титулованным тренеров в истории мирового волейбола. Он также удостоен званий заслуженного тренера СССР и РСФСР, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, а также является Героем Труда Российской Федерации. В 2021 году в Екатеринбурге была открыта Академия волейбола, названная в честь выдающегося наставника.