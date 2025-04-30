Chanel продала торговые точки в Екатеринбурге предпринимательнице из Татарстана

Французский модный дом Chanel продал свои помещения в ТЦ «Галерея luxury» в Екатеринбурге российской предпринимательнице Лине Курбановой почти за 170 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на документы правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которая утвердила сделку еще в конце февраля 2024 года.
«Покупателем стала индивидуальная предпринимательница Лина Курбанова, зарегистрированная в Казани. Она заплатила за площадки Chanel 168 млн рублей, включая НДС», — говорится в публикации «Известий». Из этой суммы 49 миллионов рублей поступили в бюджет в виде сбора для уходящих из РФ компаний, установленного на уровне 30%.
Издание отмечает, что после продажи собственности в Екатеринбурге у Chanel осталось 18 арендованных помещений в Московском регионе. Большая часть этих локаций расположена в ведущих торговых центрах столицы — ЦУМ, ГУМ, «Времена года», «Крокус сити молл» и других. Ранее на этих площадках продавалась одежда, аксессуары и ювелирные изделия, а сейчас функционируют только небольшие «уголки» с косметикой и парфюмерией. Весной собственники арендованных помещений сообщили о намерении Chanel разорвать договоры аренды и окончательно свернуть бизнес в России, однако из-за условий контрактов с высокими штрафами это оказалось невозможным.
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