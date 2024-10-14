Теплая погода без осадков установится в Челябинской области

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Осень золотая. Челябинск, сквер, погода, парк, клен, октябрь, природа, осень золотая
Ночные температуры вернутся к плюсовым Фото:

В Челябинской области в ближайшую неделю ожидается относительно теплая погода без существенных осадков. Ночные температуры постепенно придут к плюсовым, сообщают синоптики.

«С 14 по 20 октября в дневное время жителей Челябинска ожидает 6-8 градусов тепла, без осадков. Ночью минусовые температуры вернутся к положительным», — указано в прогнозе погоды синоптиков сайта «Гисметео».

Метеорологи обещают слабый ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. На неделе возможны как солнечные, так и облачные дни, но существенных осадков не ожидается.

На минувшей неделе в регионе прошли обильные снегопады, установился временный снежный покров. Синоптики отметили, что в предстоящие дни снег будет таять, поэтому в ночные и утренние часы возможны гололеды и туманы.

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В Челябинской области в ближайшую неделю ожидается относительно теплая погода без существенных осадков. Ночные температуры постепенно придут к плюсовым, сообщают синоптики. «С 14 по 20 октября в дневное время жителей Челябинска ожидает 6-8 градусов тепла, без осадков. Ночью минусовые температуры вернутся к положительным», — указано в прогнозе погоды синоптиков сайта «Гисметео». Метеорологи обещают слабый ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. На неделе возможны как солнечные, так и облачные дни, но существенных осадков не ожидается. На минувшей неделе в регионе прошли обильные снегопады, установился временный снежный покров. Синоптики отметили, что в предстоящие дни снег будет таять, поэтому в ночные и утренние часы возможны гололеды и туманы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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