Теплая погода без осадков установится в Челябинской области

В Челябинской области в ближайшую неделю ожидается относительно теплая погода без существенных осадков. Ночные температуры постепенно придут к плюсовым, сообщают синоптики.
«С 14 по 20 октября в дневное время жителей Челябинска ожидает 6-8 градусов тепла, без осадков. Ночью минусовые температуры вернутся к положительным», — указано в прогнозе погоды синоптиков сайта «Гисметео».
Метеорологи обещают слабый ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. На неделе возможны как солнечные, так и облачные дни, но существенных осадков не ожидается.
На минувшей неделе в регионе прошли обильные снегопады, установился временный снежный покров. Синоптики отметили, что в предстоящие дни снег будет таять, поэтому в ночные и утренние часы возможны гололеды и туманы.
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