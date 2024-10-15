«Несколько месяцев жду, ничего не меняется»: екатеринбуржец стал заложником энергетиков. Фото

Екатеринбуржцев вынужден платить по усредненным показателям счетчика

15 октября 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Мужчина вынужден платить по усредненным показателям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбуржец Денис вынужден пять месяцев платить по усредненным показателям счетчика после их замены из-за неразберихи в документах и медлительности энергетических компаний. Об этом URA.RU рассказал сам хозяин дома. «Дом в Сысертском районе наша семья купила в ноябре 2023-го, заключили договоры на свет, газ и документы переоформили. В апреле пришла бригада из „Россети Урал“, заменила счетчики, тоже все документы оформили. Позднее, когда нужно было сдавать показания, в личном кабинете „Россети“ увидел, что зарегистрированных счетчиков на мое имя нет. При этом, для передачи показаний „Россети Урал“ должны передать акт о замене счетчиков в „Энергосбыт“, но, видимо, не сделали этого. Я уже несколько месяцев жду, звоню, ничего не меняется», — поделился Денис. В квитанциях подсчеты показателей теперь проводятся по средним значениям, а в ответ на жалобы и звонки компании перенаправляют друг к другу. Мужчина составил обращение в «Россети Урал» и рассказал о сложившейся ситуации. Там заявили, что на серверах произошел сбой и до устранения этого сбоя передавать показания нужно самостоятельно в «Энергосбыт Плюс», но Денис сделать этого не может, так как акт о замене счетчиков, якобы, не передан в соответствующую компанию. «В апреле 2023 года специалисты компании „Россети Урал“ произвели замену прибора учета электрической энергии потребителя, проживающего в деревне Шайдурово, Сысертского района. Электросетевая компания выполнила все свои обязательства по замене и допуску в эксплуатацию счетчика, передав соответствующие документы гарантирующему поставщику», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». Там же уточнили, что разбираются в ситуации, и посоветовали потребителю направить запрос в АО «Энергосбыт Плюс». Корреспондент URA.RU также обратился за комментарием в АО «Энергосбыт Плюс». Ответ получить не удалось. Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Денис вынужден пять месяцев платить по усредненным показателям счетчика после их замены из-за неразберихи в документах и медлительности энергетических компаний. Об этом URA.RU рассказал сам хозяин дома. «Дом в Сысертском районе наша семья купила в ноябре 2023-го, заключили договоры на свет, газ и документы переоформили. В апреле пришла бригада из „Россети Урал“, заменила счетчики, тоже все документы оформили. Позднее, когда нужно было сдавать показания, в личном кабинете „Россети“ увидел, что зарегистрированных счетчиков на мое имя нет. При этом, для передачи показаний „Россети Урал“ должны передать акт о замене счетчиков в „Энергосбыт“, но, видимо, не сделали этого. Я уже несколько месяцев жду, звоню, ничего не меняется», — поделился Денис. В квитанциях подсчеты показателей теперь проводятся по средним значениям, а в ответ на жалобы и звонки компании перенаправляют друг к другу. Мужчина составил обращение в «Россети Урал» и рассказал о сложившейся ситуации. Там заявили, что на серверах произошел сбой и до устранения этого сбоя передавать показания нужно самостоятельно в «Энергосбыт Плюс», но Денис сделать этого не может, так как акт о замене счетчиков, якобы, не передан в соответствующую компанию. «В апреле 2023 года специалисты компании „Россети Урал“ произвели замену прибора учета электрической энергии потребителя, проживающего в деревне Шайдурово, Сысертского района. Электросетевая компания выполнила все свои обязательства по замене и допуску в эксплуатацию счетчика, передав соответствующие документы гарантирующему поставщику», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». Там же уточнили, что разбираются в ситуации, и посоветовали потребителю направить запрос в АО «Энергосбыт Плюс». Корреспондент URA.RU также обратился за комментарием в АО «Энергосбыт Плюс». Ответ получить не удалось.