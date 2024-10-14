В Перми кипяток затопил улицу

В Перми на улице Старцева прорвало трубу с кипятком. У домов 9/2 и 9/3 горяча вода затопила дорогу, сообщили местные жители.
«Люди падают на гололеде в воду. В Пермской сетевой компании говрят, что в администрацию района уже сообщили, но сети бесхозные», — пишет 59.ru со ссылкой на местную жительницу.
В «Т Плюс» изданию пояснили, что труба, где произошла авария, действительно им не принадлежит. У нее есть хозяин, который ничего не делает для исправления ситуации. При этом энергетики оградили место аварии и сообщили в мэрию, чтобы власти повлияли на владельца трубы.
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