В Перми кипяток затопил улицу

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Горячая вода растеклась по дороге
Горячая вода растеклась по дороге Фото:

В Перми на улице Старцева прорвало трубу с кипятком. У домов 9/2 и 9/3 горяча вода затопила дорогу, сообщили местные жители.

«Люди падают на гололеде в воду. В Пермской сетевой компании говрят, что в администрацию района уже сообщили, но сети бесхозные», — пишет 59.ru со ссылкой на местную жительницу.

В «Т Плюс» изданию пояснили, что труба, где произошла авария, действительно им не принадлежит. У нее есть хозяин, который ничего не делает для исправления ситуации. При этом энергетики оградили место аварии и сообщили в мэрию, чтобы власти повлияли на владельца трубы.

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В Перми на улице Старцева прорвало трубу с кипятком. У домов 9/2 и 9/3 горяча вода затопила дорогу, сообщили местные жители. «Люди падают на гололеде в воду. В Пермской сетевой компании говрят, что в администрацию района уже сообщили, но сети бесхозные», — пишет 59.ru со ссылкой на местную жительницу. В «Т Плюс» изданию пояснили, что труба, где произошла авария, действительно им не принадлежит. У нее есть хозяин, который ничего не делает для исправления ситуации. При этом энергетики оградили место аварии и сообщили в мэрию, чтобы власти повлияли на владельца трубы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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